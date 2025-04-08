В Горячем Ключе 8 апреля пошел снег. Где еще на Кубани наблюдали зимние осадки?
В 40 километрах от Краснодара начался апрельский снегопад. Осадки заметили и в других городах Кубани
8 апреля в Горячем Ключе пошел снег. Жители поделились кадрами осадков в соцсетях и высказались о такой погоде, предложив отправить ее в Москву. Отметим, что, по данным синоптика Татьяны Поздняковой, 6 апреля в столице выпало 10 сантиметров снега.
У побережья Сочи заметили «плоский смерч»:
Комментарии пользователей:
«Мы не заказывали, заберите».
«В Москву отправьте, им нужнее».
«Лишь бы не было мороза».
«Не май месяц».
Также 8 апреля снег заметили жители Апшеронска, Ейска, Кропоткина и Майкопа. Собрали видео из соцсетей:
Как писали Юга.ру, 7 апреля в Крыму выпал мокрый снег. В Краснодарском крае до 11 апреля тоже прогнозируют осадки и заморозки от −4 °С до −1 °С. Синоптики обещали, что метеорологические явления не затронут северную половину региона и Сочи.