В Горячем Ключе 8 апреля пошел снег. Где еще на Кубани наблюдали зимние осадки?

В 40 километрах от Краснодара начался апрельский снегопад. Осадки заметили и в других городах Кубани

8 апреля в Горячем Ключе пошел снег. Жители поделились кадрами осадков в соцсетях и высказались о такой погоде, предложив отправить ее в Москву. Отметим, что, по данным синоптика Татьяны Поздняковой, 6 апреля в столице выпало 10 сантиметров снега.

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Комментарии пользователей: «Мы не заказывали, заберите». «В Москву отправьте, им нужнее». «Лишь бы не было мороза».



«Не май месяц».

Также 8 апреля снег заметили жители Апшеронска, Ейска, Кропоткина и Майкопа. Собрали видео из соцсетей: