В Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там строят новую дорогу

С 20 апреля в Краснодаре ограничат движение транспорта в районе улиц Старокубанской и Новой

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 20 апреля на пересечении улиц Старокубанской и Новой перекроют движение транспорта. Это связано со строительством новой дороги.



В администрации отметили, что ограничения будут действовать до трех месяцев.

Объехать закрытый участок можно будет через улицы Свободную, Бургасскую, Димитрова и Айвазовского. Специалисты установят дополнительные дорожные знаки о возможностях проезда.



Достроить новую дорогу планируют в октябре. Хотя осенью 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов обещал «уложиться к началу следующего учебного года».



На сайте Госзакупок опубликовали контракт на выполнение работ. Его заключили в конце августа 2024 года. Стоимость — более 1 млрд рублей. Дорогой занимается компания «СтройЮгРегион», которая строила Яблоновский мост и заканчивала возведение подземного перехода на Красных Партизан.