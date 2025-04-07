В Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там строят новую дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 20 апреля в Краснодаре ограничат движение транспорта в районе улиц Старокубанской и Новой

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 20 апреля на пересечении улиц Старокубанской и Новой перекроют движение транспорта. Это связано со строительством новой дороги.

В администрации отметили, что ограничения будут действовать до трех месяцев.

Схема ограничений

Схема ограничений

Объехать закрытый участок можно будет через улицы Свободную, Бургасскую, Димитрова и Айвазовского. Специалисты установят дополнительные дорожные знаки о возможностях проезда.

Достроить новую дорогу планируют в октябре. Хотя осенью 2024 года мэр Краснодара Евгений Наумов обещал «уложиться к началу следующего учебного года».

На сайте Госзакупок опубликовали контракт на выполнение работ. Его заключили в конце августа 2024 года. Стоимость — более 1 млрд рублей. Дорогой занимается компания «СтройЮгРегион», которая строила Яблоновский мост и заканчивала возведение подземного перехода на Красных Партизан.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно

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В Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение. Там строят новую дорогу
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