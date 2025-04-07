В аэропорту Сочи к началу туристического сезона ускорили интернет

К началу туристического сезона оператор МТС обновил сеть в международном аэропорту Сочи

Как сообщила пресс-служба оператора, устаревшую технологию 3G в аэропорту Сочи заменили на LTE — это повысило скорость мобильного интернета до 290 Мбит/с. Изменения затронули все зоны аэровокзала, включая служебные и пассажирские.

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Отказ от 3G расширил возможности сети: теперь она справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик. Это особенно важно для Сочи, где пассажиропоток резко растет летом.