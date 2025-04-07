В аэропорту Сочи к началу туристического сезона ускорили интернет
К началу туристического сезона оператор МТС обновил сеть в международном аэропорту Сочи
Как сообщила пресс-служба оператора, устаревшую технологию 3G в аэропорту Сочи заменили на LTE — это повысило скорость мобильного интернета до 290 Мбит/с. Изменения затронули все зоны аэровокзала, включая служебные и пассажирские.
Сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи – Белград:
Отказ от 3G расширил возможности сети: теперь она справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик. Это особенно важно для Сочи, где пассажиропоток резко растет летом.
Ранее, в конце 2024 года, МТС уже модернизировала в аэропорту систему связи для сотрудников, установив российское оборудование.
Оператор планирует полностью перейти с 3G на LTE по всей стране к 2027 году.