В аэропорту Сочи к началу туристического сезона ускорили интернет

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

К началу туристического сезона оператор МТС обновил сеть в международном аэропорту Сочи

Как сообщила пресс-служба оператора, устаревшую технологию 3G в аэропорту Сочи заменили на LTE — это повысило скорость мобильного интернета до 290 Мбит/с. Изменения затронули все зоны аэровокзала, включая служебные и пассажирские.

Сербская авиакомпания возобновила прямые рейсы по маршруту Сочи – Белград:

Отказ от 3G расширил возможности сети: теперь она справляется с высокой нагрузкой даже в часы пик. Это особенно важно для Сочи, где пассажиропоток резко растет летом.

Ранее, в конце 2024 года, МТС уже модернизировала в аэропорту систему связи для сотрудников, установив российское оборудование.

Оператор планирует полностью перейти с 3G на LTE по всей стране к 2027 году.

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Авиация Аэропорты Интернет Мобильная связь МТС Сочи

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