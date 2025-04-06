Резкое похолодание. В Краснодарском крае на следующей неделе температура воздуха понизится на 18 °С

Он отметил, что еще несколько дней назад в регионе была погода, характерная больше для конца мая — на 6 °С выше нормы.

«Сейчас происходит заток умеренно прохладных воздушных масс, а к середине недели — среда, четверг, пятница — прогнозируется заметное понижение температуры. И уже дневная температура будет в диапазоне от плюс 5 до плюс 10 градусов. Конечно, в Краснодарском крае к середине следующей недели температура понизится за неделю примерно на 15-18 градусов», — отметил Вильфанд.



По словам метеоролога, в Крыму температура понизится еще больше. В степных районах прогнозируют заморозки от −2 °С до −1 °С, дожди и сильный ветер.



На Черноморском побережье также ожидаются интенсивные дожди с грозами. Вильфанд считает, что эти осадки будут полезны для почвы, потому что прошлой осенью их было мало.