Дожди и грозы. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в выходные

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 5-6 апреля. Выходные в регионе будут дождливыми

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5 и 6 апреля на Кубани будет облачно с прояснениями. В начале выходных осадков не ожидается, а после пройдет кратковременный дождь, в горах с мокрым снегом. Днем и вечером гроза. Ночью и утром возможен туман.



Ветер слабый, однако днем порывы могут достигать 12-14 м/с, в воскресенье, 6 апреля, — 15-17 м/с.

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Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем 5 апреля — 14-19 °С, а 6 апреля чуть прохладнее — 12-17 °С. В горах ночью — от −1 °С до 5 °С, днем — 1-6 °С.



На Черноморском побережье будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет дождь. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем 5 апреля — 11-16 °С, 6 апреля — 9-14 °С.



В Краснодаре в выходные также прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью — 5-7 °С, а днем — 16-18 °С.