Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке
Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке
Ипотечная программа Уралсиба «Готовое жилье» заняла первое место в рейтинге, подготовленным финансовым маркетплейсом Банки.ру.
Продукты распределили по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали условия (на 1 апреля 2025 года) по рыночной ипотеке и отобрали наиболее выгодные предложения.
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В ходе исследования специалисты сравнили следующие условия по ипотечному кредиту (льготные не учитывали):
- сумма кредитования — 4,3 млн рублей;
- срок — 30 лет;
- первоначальный взнос — 1,2 млн рублей;
- подтверждение заемщиком дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР;
- приобретение комплексного ипотечного страхования;
- подача заявки онлайн.
Эксперты оценили предложения банков, входящих в топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на март 2025 года.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.
Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала доступным кредитным продуктом года на премии Банки.ру.
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