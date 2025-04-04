Уралсиб возглавил рейтинг лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Ипотечная программа Уралсиба «Готовое жилье» заняла первое место в рейтинге, подготовленным финансовым маркетплейсом Банки.ру.



Продукты распределили по размеру процентной ставки по кредиту. При составлении рейтинга эксперты проанализировали условия (на 1 апреля 2025 года) по рыночной ипотеке и отобрали наиболее выгодные предложения.

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В ходе исследования специалисты сравнили следующие условия по ипотечному кредиту (льготные не учитывали): сумма кредитования — 4,3 млн рублей;

срок — 30 лет;

первоначальный взнос — 1,2 млн рублей;

подтверждение заемщиком дохода справкой 2-НДФЛ или выпиской из СФР;

приобретение комплексного ипотечного страхования;

подача заявки онлайн. Эксперты оценили предложения банков, входящих в топ-30 финансового рейтинга Банки.ру по размеру кредитного портфеля по состоянию на март 2025 года.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.