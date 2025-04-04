В Краснодаре после ливня затопило несколько улиц. Музыкальный район пострадал больше всего

В Краснодаре после дождя затопило улицы, дома и гипермаркет. Одна жительница провалилась в люк

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Краснодаре 3 и 4 апреля. В городе ожидались ливни с грозой, градом и сильным ветром. Прогнозы метеорологов оправдались, и во время сильного дождя затопило краснодарские улицы. Так, вечером 3 апреля вода просочилась в гипермаркет «Лента» на улице Российской.

Затопило и улицу Московскую. Смышленые жители соорудили «мост из стульев», чтобы люди могли выходить из общественного транспорта, не упав в дождевое море. Однако вода все равно попала в маршрутки.

Без неприятностей не обошлось. Одна из жительниц во время дождя провалилась в отрытый люк.

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что вечером 3 апреля в городе начала работать водооткачивающая техника.



Она вышла на улицы:

Алуштинская;

Парижская;

Комарова;

Семеновская;

Дежнева;

Ростовское шоссе;

Мусоргского;

Тверская.

Также, по словам мэра Краснодара Евгения Наумова, для откачки воды задействовали 20 машин и 13 мотопомп. Глава города заявил, что на улицах Петра Метальникова и Московской включали насосы.

В МЦУ рассказали, что 4 апреля техника продолжила откачивать воду в Музыкальном микрорайоне и на улице Ратной Славы.

В комментариях жители оставили «отзывы» о работе спецтехники:



«Еще много других улиц вокруг затоплено».

«На Агрохимическую и Ангарскую пусть не забудут заехать море откачать».



«Это точно про Краснодар, в котором 2069 улиц, а не про станицу с 40 улочками».



«Мы долго ждали, а они приехали, посмотрели и уехали. Через пару часов опять приехали и посоветовали обратиться в администрацию. Помогли».



«Почему нужна откачка, если должна быть система канализации».



Напомним, что жители Краснодара много лет жалуются на проблемы Музыкального микрорайона. Мэр Краснодара пообещал построить там водопроводы до 2025 года.



Весной 2023 года Юга.ру публиковали репортаж из Музыкального и спросили мэрию о проблемах района. Тогда пресс-служба администрации объяснила, что ремонт улиц осложняется тем, что земля под многими дорогами принадлежит частным собственникам. Некоторые из них отказались передавать землю в муниципальную собственность. Мэрия начала принудительный возврат, который длится уже несколько лет.