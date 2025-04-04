В Ростовской области фиксируют нашествие огромных зеленых комаров

3 апреля телеграм-канал «Ерш Таганрог» опубликовал фото и видео, на которых видно десятки комаров-звонцов. Это большие зеленые насекомые, которые при полете издают характерный «звенящий» звук.

Для человека эти комары не опасны. Взрослые особи не имеют органов для принятия пищи, а личинки предпочитают в еду микроорганизмы. Однако насекомые все равно доставляют дискомфорт: садятся на прохожих, мешают передвижению, понижают видимость, пытаются залететь в дома и квартиры.