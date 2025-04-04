В Ростовской области фиксируют нашествие огромных зеленых комаров
В Ростовской области из зимней спячки вышли комары-звонцы
3 апреля телеграм-канал «Ерш Таганрог» опубликовал фото и видео, на которых видно десятки комаров-звонцов. Это большие зеленые насекомые, которые при полете издают характерный «звенящий» звук.
Для человека эти комары не опасны. Взрослые особи не имеют органов для принятия пищи, а личинки предпочитают в еду микроорганизмы. Однако насекомые все равно доставляют дискомфорт: садятся на прохожих, мешают передвижению, понижают видимость, пытаются залететь в дома и квартиры.
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Кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии ЮФУ Роман Романчук подтвердил, что эти насекомые не опасны дня человека, поскольку кровь их не интересует. Кроме того, жизненный цикл звонцов очень короткий — всего неделя. По его словам, причинами вспышки численности комаров выступают теплые зимы и жаркое лето.
По другой версии, нашествие звонцов происходит из-за отсутствия в Таганрогском заливе судака — основного поедателя личинок комара.
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