Уралсиб ввел «режим тишины» на период гнездования сапсанов

2 апреля в гнезде соколов-сапсанов, ежегодно прилетающих выводить птенцов на крышу высотного здания Уралсиба в Уфе, появилось первое яйцо

В 2025 году сапсаны прилетели на крышу Уралсиба в Уфе на две недели раньше, чем обычно. Сотрудники банка были вынуждены отложить работы по замене вывесок на фасаде здания примерно до середины лета. Непривычный шум, люди и подъемные механизмы могут спугнуть птиц. Соколиная пара прилетела в этом году в другом составе. В прошлом году сотрудники банка много заботились о самке сапсана, что не могли бы не узнать ее. Орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза Габбасова подтвердила догадки.

«В прошлом году самка прилетела с серьезной травмой лапки. Такая травма, даже при успешном заживлении, неизбежно оставляет следы, как минимум, в виде хромоты. Однако сейчас у самки полностью отсутствуют видимые повреждения. Поведение пары в начале сезона также указывало на недавнее формирование отношений. Первоначально была определенная сдержанность в общении, что характерно для только что сформировавшихся пар. Тем не менее, самец проявил понимание и терпение, в итоге сумев завоевать расположение самки», — рассказала она.



Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет. С 2019 года банк ведет ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов в период появления и развития птенцов. Специалисты Уралсиба организуют онлайн-трансляции, контролируют передачу данных ученым-орнитологам, обеспечивая им доступ для фотофиксации и кольцевания птенцов.



К возвращению соколиного семейства площадку очищают, обновляют слой насыпи на выступе крыши, проверяют дренаж. В этом году выступы над гнездовой площадкой дополнительно оборудовали мягким противоскользящим материалом, чтобы снизить риск падения птенцов. О том, что происходит на крыше банка, и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме орнитолога Галии Гайсиной и группы ученых. Его можно посмотреть по ссылке.