Жители Краснодарского края в апреле смогут увидеть звездопад Лириды. Когда и при каких условиях?

В Краснодарском крае с 16 по 25 апреля ожидается первый весенний метеорный поток

Время наблюдения : с вечера и всю ночь до рассвета при ясном небе. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.

Пресс-служба Московского планетария сообщила , что с 16 апреля можно невооруженным глазом увидеть первый весенний звездопад — Лириды. Его пик придется на 22 апреля.

В Краснодарском крае в апреле снова ожидаются магнитные бури:

Куда смотреть: на восточный горизонт, ориентир — звезда Вега, созвездие Лира. Радиант располагается немного правее Веги. Смотреть на область неба между горизонтом и Вегой.

Лучше всего смотреть метеорный поток Лириды подальше от городских огней, например, в горах. В планетарии отметили, что в этом году благоприятные условия для наблюдения.

Поток образуется благодаря остаткам кометы Тэтчер. Когда она подходит близко к звезде, происходит выброс пыли и формируется орбитальный след, через который ежегодно проходит Земля.

Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил Юга.ру, что жители Краснодарского края смогут наблюдать поток Лириды при нескольких условиях.

«У вас будет абсолютно темное небо, идеальное зрение, а радиант потока будет находиться около зенита (ZHR~18). Радиант Лирид находится на границе созвездий Геркулес и Лира, а смотреть стоит над северо-восточной частью горизонта, но метеоры могут летать по всему небу», — заявили в астроклубе «Вега».