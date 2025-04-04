Большой бизнес уходит в онлайн? Авито прогнозирует рост присутствия крупных компаний на платформе на 40%

Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

По данным Авито, в 2025 на сервисе онлайн-объявлений станет на 40% больше крупного бизнеса

По информации аналитического агентства ORO, рынок онлайн-заказов услуг оценивается в 270 млн заказов на 2,4 трлн рублей. При этом 64% пользователей хотя бы раз покупали услуги в интернете. Один из ярких трендов — рост присутствия на онлайн-сервисах объявлений крупных игроков.

Российская онлайн-платформа с ежемесячной аудиторией в 30 млн человек, Авито Услуги, в 2025 году ожидает рост присутствия крупного бизнеса на 40%. В 2024 году компании этой ниши увеличили инвестиции в медийную рекламу на сервисе в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Сергей Галицкий или Илон Маск:

В марте 2025 года к Авито Услугам подключились «Комус», «РЕХАУ», «АКРОН», «Ингосстрах», Qlean, «Газпромбанк», «Моё Дело» и Skyeng. В планах — «Керхер», «Россети» и «Делимобиль».

Так, Сервис «Моё Дело» предлагает на платформе все виды бухгалтерских услуг и работает в крупных регионах. В месяц компания получает в среднем 170 звонков, а в 2024 году площадка принесла более 7000 целевых контактов.

Крупнейший игрок в нише строительства, компания «РЕХАУ», в 2024 году реализовала на сервисе 159 сделок со средним чеком 600 тысяч рублей. Конверсия из просмотра в контакт составила 16,4%.

В Ростове-на-Дону будут собирать российские ноутбуки:

Как отмечают в Авито Услугах, на сервисе спрос в большинстве категорий превышает предложение. В январе 2025 года он вырос на 17% по сравнению с январем 2024 года. По мнению специалистов сервиса, приход крупных компаний на площадку не ограничит возможности малого бизнеса: клиентов хватит для всех исполнителей.

По данным компании, среди причин популярности классифайд-сервисов — удобство как для потребителей услуг, так и для бизнеса. Пользователи онлайн-сервисов могут быстро записываться, общаться через чат- и колл-боты. Поиск исполнителей упрощают фильтры, срочные услуги и поиск перевозчиков по маршруту.

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