РЖД запустит гастротур в Краснодар, Таганрог и Адыгею. Когда и сколько стоят билеты?
Туристический поезд «Гастротур на юг» в 2025 году дважды посетит Краснодарский край
Предыстория. В июле 2024 года стало известно, что в 2025-м РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.
В начале апреля РЖД сообщил, что туристический железнодорожный маршрут «Гастротур на юг» в 2025 году совершит два рейса — 24 августа и 3 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Воронеж, Майкоп, Краснодар, станицу Крымскую, Новороссийск и Таганрог. Время в пути составит пять дней.
Организаторы обещают, что поезд станет для путешественников настоящим «отелем на колесах». В состав включены вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной.
Поезд плюс автобус:
Участники гастротура посетят фермы, сады, винодельни, рынки, кафе и рестораны, а также парк «Краснодар» и Японский сад. На мастер-классах можно будет приготовить блюда местной кухни и узнать историю их возникновения.
«Спешите отправиться за новыми кулинарными открытиями в один из самых хлебосольных районов нашей страны — юг России. Этот край богат своими кулинарными традициями и находками, благодаря влиянию большого количества народов», — пишут РЖД.
Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.
Стоимость билетов:
- комплексная экскурсионная программа в Майкоп, Краснодар и Таганрог — 36 тыс. 890 рублей;
- Майкоп — 11 тыс. 650 рублей;
- Краснодар — 14 тыс. 120 рублей;
- станица Крымская — 19 тыс. 900 рублей;
- Краснодар с посещением Японского сада — 19 тыс. 420 рублей;
- Таганрог — 11 тыс. 120 рублей.
Как писали Юга.ру, Минтранс продлил до июня перевозки по единому билету на курорты СКФО.