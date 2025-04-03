РЖД запустит гастротур в Краснодар, Таганрог и Адыгею. Когда и сколько стоят билеты?

Туристический поезд «Гастротур на юг» в 2025 году дважды посетит Краснодарский край

Предыстория. В июле 2024 года стало известно, что в 2025-м РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.

В начале апреля РЖД сообщил, что туристический железнодорожный маршрут «Гастротур на юг» в 2025 году совершит два рейса — 24 августа и 3 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Воронеж, Майкоп, Краснодар, станицу Крымскую, Новороссийск и Таганрог. Время в пути составит пять дней.

Организаторы обещают, что поезд станет для путешественников настоящим «отелем на колесах». В состав включены вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной.