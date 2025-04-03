РЖД запустит гастротур в Краснодар, Таганрог и Адыгею. Когда и сколько стоят билеты?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Туристический поезд «Гастротур на юг» в 2025 году дважды посетит Краснодарский край

Предыстория. В июле 2024 года стало известно, что в 2025-м РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею.

В начале апреля РЖД сообщил, что туристический железнодорожный маршрут «Гастротур на юг» в 2025 году совершит два рейса — 24 августа и 3 октября. Поезд отправится из Москвы и проследует через Воронеж, Майкоп, Краснодар, станицу Крымскую, Новороссийск и Таганрог. Время в пути составит пять дней.

Организаторы обещают, что поезд станет для путешественников настоящим «отелем на колесах». В состав включены вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа с инфракрасной сауной.

Поезд плюс автобус:

Участники гастротура посетят фермы, сады, винодельни, рынки, кафе и рестораны, а также парк «Краснодар» и Японский сад. На мастер-классах можно будет приготовить блюда местной кухни и узнать историю их возникновения.

«Спешите отправиться за новыми кулинарными открытиями в один из самых хлебосольных районов нашей страны — юг России. Этот край богат своими кулинарными традициями и находками, благодаря влиянию большого количества народов», — пишут РЖД.

Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток.

Стоимость билетов:

  • комплексная экскурсионная программа в Майкоп, Краснодар и Таганрог — 36 тыс. 890 рублей;
  • Майкоп — 11 тыс. 650 рублей;
  • Краснодар — 14 тыс. 120 рублей;
  • станица Крымская — 19 тыс. 900 рублей;
  • Краснодар с посещением Японского сада — 19 тыс. 420 рублей;
  • Таганрог — 11 тыс. 120 рублей.

Как писали Юга.ру, Минтранс продлил до июня перевозки по единому билету на курорты СКФО.

Еда Краснодар Крымский район Курорты и туризм Майкоп Новороссийск Поезда путешествия РЖД

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