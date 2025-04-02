Хорошие истории начинаются так: Авито выпустил мини-фильм с реальными пользователями в главных ролях
В центре новой имиджевой кампании Авито — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях
Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвездочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу новой кампании бренда, направленной на поддержку миссии Авито — помогать людям улучшать свою жизнь.
В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актерами в съемках участвовали настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе.
Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи были куплены на Авито, а расписанное пианино из первых кадров ролика автор объявления передал съёмочной группе бесплатно.
Почему реальные истории так важны?
По данным Авито, 95% пользователей читают отзывы перед покупкой или заказом услуги. Каждый день на онлайн-платформе появляются более 191 тысячи новых отзывов, и в 97% случаев покупатели ставят пять звезд.
Чтобы сделать процесс еще прозрачнее, Авито запустил счетчик хороших историй. Теперь в форме отзыва появилась отметка «хорошая история» — каждый может отметить, стала ли сделка удачной.
Благотворительная распродажа на Авито:
Хорошие истории не заканчиваются на платформе — они становятся вдохновением для других. На сайте проекта появятся истории блогеров. Первым из них стал Wylsacom. Также любой пользователь Авито может создать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на ее реализацию. Подробности — на goodstories.ru.