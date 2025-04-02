Хорошие истории начинаются так: Авито выпустил мини-фильм с реальными пользователями в главных ролях

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  • Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
    Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито

В центре новой имиджевой кампании Авито — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях

Каждый месяц на Авито рождается более 6 миллионов хороших историй. Это моменты, когда кто-то находит работу мечты, покупает первую машину, планирует долгожданное путешествие, выбирает репетитора по математике, берет из приюта щенка или получает пятизвездочный отзыв за свою услугу. Эти истории легли в основу новой кампании бренда, направленной на поддержку миссии Авито — помогать людям улучшать свою жизнь.

В центре кампании — мини-фильм «Хорошие истории начинаются так!», основанный на реальных событиях. Вместе с профессиональными актерами в съемках участвовали настоящие пользователи Авито: например, молодая пара Дмитрий и Софья Богаченко, которые готовятся к рождению малыша и покупают детские товары на платформе.

Даже реквизит в фильме — не случайный. Многие вещи были куплены на Авито, а расписанное пианино из первых кадров ролика автор объявления передал съёмочной группе бесплатно.

  • Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
    Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
  • Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
    Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
  • Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито
    Кадр из мини-фильма «Хорошие истории начинаются так!» © Фото пресс-службы Авито

Почему реальные истории так важны?

По данным Авито, 95% пользователей читают отзывы перед покупкой или заказом услуги. Каждый день на онлайн-платформе появляются более 191 тысячи новых отзывов, и в 97% случаев покупатели ставят пять звезд.

Чтобы сделать процесс еще прозрачнее, Авито запустил счетчик хороших историй. Теперь в форме отзыва появилась отметка «хорошая история» — каждый может отметить, стала ли сделка удачной.

Благотворительная распродажа на Авито:

Хорошие истории не заканчиваются на платформе — они становятся вдохновением для других. На сайте проекта появятся истории блогеров. Первым из них стал Wylsacom. Также любой пользователь Авито может создать подборку для своей мечты и выиграть 300 тысяч рублей на ее реализацию. Подробности — на goodstories.ru.

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