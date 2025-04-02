В Краснодарском крае начался весенний призыв в армию. Что изменилось для срочников в 2025 году?

На Кубани 1 апреля начался весенний призыв. В регионе отправят служить 7,5 тыс. человек, 1 тыс. из них — краснодарцы

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. С 1 апреля по 15 июля в армию планируют призвать 160 тыс. человек от 18 до 30 лет. Этим же указом президент РФ поручил уволить людей, которые отслужили установленный срок.

26 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в период весеннего призыва в регионе хотят отправить служить 7,5 тыс. человек. По данным администрации Кубани, с 2021 года на модернизацию военных комиссариатов власти выделили более 420 млн рублей.



В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что на срочную военную службу призовут более 1 тыс. жителей города.

В этом году ввели новые правила. Теперь решение комиссии будет действовать один год. То есть, если призывника по каким-то причинам не отправили в часть, то в следующем призыве его заберут в армию сразу, без прохождения медкомиссии. Ранее в таких случаях призывные мероприятия проводили снова.

Чтобы заново пройти медкомиссию и получить новую категорию годности, гражданин должен будет доказать, что его здоровье ухудшилось с момента прошлого освидетельствования.

Будут использовать и электронные повестки. Если призывника внесут в электронный реестр, то ему запретят выезжать из страны.

Срок военной службы останется прежним — 1 год. Призывников не будут направлять в зону СВО.

Напомним, что весной прошлого года в армию призвали больше 6 тыс. жителей Краснодарского края, а всего за 2024 год — более 13 тыс.