Жители Краснодарского края определят объекты благоустройства на 2026 год. Как проголосовать?

С 21 апреля по 12 июня жители Краснодарского края смогут выбрать, какие общественные пространства благоустроят по федеральному нацпроекту в 2026 году

О проекте благоустройства



Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» действует с 2017 года. В ее основе — проект «Городская среда» партии «Единая Россия». Она же вместе с Минстроем и Минцифры организует голосование.



Через голосование жители определяют приоритетные объекты для благоустройства: дворы, парки, скверы, набережные. За 8 лет по программе в России обновили 80 тыс. дворов и 40 тыс. общественных территорий. В 2024 году в голосовании участвовали 17 млн человек — на 70% больше, чем четыре года назад.

21 апреля в России стартует голосование за приоритетные объекты благоустройства. Участвовать в нем смогут граждане от 14 лет, проживающие в населенных пунктах с численностью от 20 тыс. человек либо, по решению субъекта РФ, с меньшим количеством жителей.

Как проголосовать? Выбрать зону для благоустройства или дизайн-проекты ранее отобранных территорий можно онлайн на Госуслугах. В период голосования в общественных местах жителей будут консультировать волонтеры. Они покажут список территорий на планшете, помогут авторизоваться на портале и выбрать проект.

«Люди решают до самых мелочей: от выбора сквера до покрытия дорожек и оснащения детских площадок. Это принципиально важно», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

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Как еще поучаствовать в благоустройстве территорий Прийти на Всероссийский субботник 26 апреля, чтобы привести в порядок территории у домов ветеранов и памятные места.

Стать волонтером, чтобы информировать жителей о проектах и помогать с голосованием. Присоединиться к добровольцам можно до 14 апреля через платформу Добро.рф. «Задача волонтеров — объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами. Делать это предстоит на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях. Кроме того, волонтеры с планшетами будут предлагать горожанам проголосовать за понравившийся объект сразу, на месте», — объяснил Владимир Якушев.