Минтранс продлил перевозки по единому билету на курорты СКФО
Министерство транспорта объявило о продлении до июня программы мультимодальных перевозок на курорты Северного Кавказа
1 апреля Минтранс РФ сообщил, что продлевает перевозки пассажиров по системе единого билета на курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и в обратном направлении. Программа будет действовать до 14 июня.
Для поездки к курортам необходимо добраться до Минеральных Вод поездом или самолетом. После этого пассажиры должны пересесть в автобус.
Поезд плюс автобус:
Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам в прямом и обратном направлении:
- ж/д вокзал Минеральных Вод — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау;
- аэропорт Минеральных Вод — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау;
- аэропорт Минеральных Вод — Черкесск — станица Зеленчукская — Архыз — Романтик;
- аэропорт Минеральных Вод — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай;
- ж/д вокзал Минеральных Вод — Черкесск — ст. Зеленчукская — Архыз — Романтик;
- ж/д вокзал Минеральных Вод — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай.
Билеты формата «поезд + автобус» и «самолет + автобус» можно оформить в кассах транспортных хабов, онлайн-кассах, приложениях сервисов для покупки билетов и у туроператоров.
Автобусы будут курсировать ежедневно. Напомним, программа действовала до 31 марта.
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