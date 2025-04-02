Минтранс продлил перевозки по единому билету на курорты СКФО

Министерство транспорта объявило о продлении до июня программы мультимодальных перевозок на курорты Северного Кавказа

1 апреля Минтранс РФ сообщил, что продлевает перевозки пассажиров по системе единого билета на курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и в обратном направлении. Программа будет действовать до 14 июня.

Для поездки к курортам необходимо добраться до Минеральных Вод поездом или самолетом. После этого пассажиры должны пересесть в автобус.