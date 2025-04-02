Минтранс продлил перевозки по единому билету на курорты СКФО

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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  • © Фото Dmitry Ant, unsplash.com
    © Фото Dmitry Ant, unsplash.com

Министерство транспорта объявило о продлении до июня программы мультимодальных перевозок на курорты Северного Кавказа

1 апреля Минтранс РФ сообщил, что продлевает перевозки пассажиров по системе единого билета на курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз и в обратном направлении. Программа будет действовать до 14 июня.

Для поездки к курортам необходимо добраться до Минеральных Вод поездом или самолетом. После этого пассажиры должны пересесть в автобус.

Поезд плюс автобус:

Автобусное сообщение организовано по следующим маршрутам в прямом и обратном направлении:

  • ж/д вокзал Минеральных Вод — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау;
  • аэропорт Минеральных Вод — Тырныауз — Нейтрино — Эльбрус — Тегенекли — Байдаево — Иткол — Чегет — Терскол — Азау;
  • аэропорт Минеральных Вод — Черкесск — станица Зеленчукская — Архыз — Романтик;
  • аэропорт Минеральных Вод — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай;
  • ж/д вокзал Минеральных Вод — Черкесск — ст. Зеленчукская — Архыз — Романтик;
  • ж/д вокзал Минеральных Вод — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай.

Билеты формата «поезд + автобус» и «самолет + автобус» можно оформить в кассах транспортных хабов, онлайн-кассах, приложениях сервисов для покупки билетов и у туроператоров.

Автобусы будут курсировать ежедневно. Напомним, программа действовала до 31 марта.

Как писали Юга.ру, РЖД увеличит количество рейсов на Черноморское побережье и курорты СКФО летом 2025 года.

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Минтранс продлил перевозки по единому билету на курорты СКФО

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