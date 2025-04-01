Аэропорт Минеральных Вод запустит рейсы в Астану, Батуми и Бодрум. Какие еще направления появятся в 2025 году?

В аэропорту Минеральных Вод появились новые направления по России и за границу

31 марта пресс-служба аэропорта Минеральных Вод рассказала о полетной программе на летний сезон 2025 года, который стартовал 30 марта.

В аэропорту запускают новые зарубежные направления. Авиакомпания Red Wings начнет летать в турецкий Бодрум, столицу Казахстана — Астану и в Батуми. В грузинский город также будет доставлять «Азимут».

Также увеличится число рейсов в Анталью, Стамбул и Тбилиси.

Внутри страны с конца марта открыли перелеты в Нижневартовск и Ханты-Мансийск. С апреля появятся рейсы в Ижевск, с мая — в Надым и Ноябрьск, а с июня — в Омск и Ульяновск.