Аэропорт Минеральных Вод запустит рейсы в Астану, Батуми и Бодрум. Какие еще направления появятся в 2025 году?
В аэропорту Минеральных Вод появились новые направления по России и за границу
31 марта пресс-служба аэропорта Минеральных Вод рассказала о полетной программе на летний сезон 2025 года, который стартовал 30 марта.
В аэропорту запускают новые зарубежные направления. Авиакомпания Red Wings начнет летать в турецкий Бодрум, столицу Казахстана — Астану и в Батуми. В грузинский город также будет доставлять «Азимут».
Также увеличится число рейсов в Анталью, Стамбул и Тбилиси.
Внутри страны с конца марта открыли перелеты в Нижневартовск и Ханты-Мансийск. С апреля появятся рейсы в Ижевск, с мая — в Надым и Ноябрьск, а с июня — в Омск и Ульяновск.
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Напомним, ранее гендиректор аэропорта МинВод Роман Чуев рассказал, что в 2025 году планируют запустить рейсы в Иркутск, Мурманск, Калининград и Хабаровск. Разрабатывают новые международные авиамаршруты в Пхукет (Таиланд), Коломбо (Шри-Ланка), Гоа (Индия) и Камрань (Вьетнам).
Также ранее стало известно, что в апреле аэропорт Минеральных Вод откроет новый терминал площадью 28 тыс. кв. метров. Его строили с 2023 года, а на работы потратили 15 млрд рублей.
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