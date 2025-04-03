В Краснодарском крае после зимы погибло до 80% пчел. В чем причины и почему эти насекомые важны?

Кубанские пчеловоды рассказали о массовой гибели насекомых. В Краснодарском крае погибло 60–80% особей

31 марта председатель Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Иван Злобнов сообщил «Ъ-Кубань», что на Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае после зимы погибло около 60–80% пчел.



«Причины — бесконтрольное применение химии. Отсутствие севооборота медоносных культур, запашка всех природоохранных зон вдоль речек, а также запрет въезда пчел в лес», — рассказал эксперт.

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Также председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов заявил СМИ, что гибель насекомых связана с резкими перепадами температур:



«Есть несколько основных причин гибели пчел: вредители, болезни, химические пестициды, климатические стрессы. При этом температурные перепады — это скорее факторы, ослабляющие организм пчел. Здоровая пчела их выдержит лучше, чем ослабленная».



По данным Союза пчеловодов России, в 2024 году половина пчел не вышла из зимовки. Сергей Коршунов отметил, что их гибель влечет за собой потерю урожая, так как 75% плодовых и семенных сельхозкультур (200 тыс. видов растений) зависят от опыления.

Пчелы влияют на питание людей, так как участвуют в опылении многих растений. Например, биолог Тор Хэнсон посчитал, как будет выглядеть бургер, если они исчезнут. Нам придется отказаться от маринованных огурцов, лука, специй, масла, кунжута и сыра. Останутся только мясо и булочка.



Также без опыления пчел люди могут лишиться значительной части урожая яблок, клубники, ежевики, черники. Мир может остаться и без кофе.



Помимо этого, дыня, тыква, миндаль и кешью без пчел не могут давать урожай, способный удовлетворить население планеты.