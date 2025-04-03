В Краснодарском крае после зимы погибло до 80% пчел. В чем причины и почему эти насекомые важны?

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Кубанские пчеловоды рассказали о массовой гибели насекомых. В Краснодарском крае погибло 60–80% особей

31 марта председатель Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Иван Злобнов сообщил «Ъ-Кубань», что на Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае после зимы погибло около 60–80% пчел.

«Причины — бесконтрольное применение химии. Отсутствие севооборота медоносных культур, запашка всех природоохранных зон вдоль речек, а также запрет въезда пчел в лес», — рассказал эксперт.

В Дагестане появились опасные тигровые комары:

Также председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов заявил СМИ, что гибель насекомых связана с резкими перепадами температур:

«Есть несколько основных причин гибели пчел: вредители, болезни, химические пестициды, климатические стрессы. При этом температурные перепады — это скорее факторы, ослабляющие организм пчел. Здоровая пчела их выдержит лучше, чем ослабленная».

По данным Союза пчеловодов России, в 2024 году половина пчел не вышла из зимовки. Сергей Коршунов отметил, что их гибель влечет за собой потерю урожая,  так как 75% плодовых и семенных сельхозкультур (200 тыс. видов растений) зависят от опыления.

Пчелы влияют на питание людей, так как участвуют в опылении многих растений. Например, биолог Тор Хэнсон посчитал, как будет выглядеть бургер, если они исчезнут. Нам придется отказаться от маринованных огурцов, лука, специй, масла, кунжута и сыра. Останутся только мясо и булочка.

Также без опыления пчел люди могут лишиться значительной части урожая яблок, клубники, ежевики, черники. Мир может остаться и без кофе. 

Помимо этого, дыня, тыква, миндаль и кешью без пчел не могут давать урожай, способный удовлетворить население планеты.

Как писали Юга.ру, в 2025 году из-за теплой зимы Краснодарскому краю угрожает нашествие саранчи.

Абинский район Животные Насекомые Продукты питания Пчеловодство Растениеводство Сельское хозяйство Экология

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