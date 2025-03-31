Авито собирается вложить около 12 млрд рублей в искусственный интеллект

Авито планирует инвестировать в генеративный искусственный интеллект (GenAI) 12 млрд рублей и запустить новые образовательные программы для подготовки кадров в этой области

Авито представил новую стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта. На этих технологиях компания рассчитывает получить 21 млрд рублей до 2028 года. Компания разработала семейство генеративных моделей и готовит новые образовательные программы с вузами для подготовки специалистов в области ИИ.

Авито впервые раскрыл экономический эффект от применения GenAI Как сообщили в пресс-службе Авито, до 2028 года компания планирует вложить в технологии генеративного ИИ около 12 млрд рублей и получить более 21 млрд. Первые запуски продуктов в 2024 году уже принесли 670 млн рублей. На 2025 год запланировали внедрение еще 20 новых сценариев использования генеративных моделей с потенциалом более 1 млрд рублей.

«В стратегию внедрения генеративного ИИ мы изначально заложили подход с положительным ROI: инвестиции должны принести прибыль. Мы не хотим инвестировать деньги просто в модную технологию. Наш кейс показывает рынку, что на GenAI действительно можно зарабатывать, — рассказал Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике Авито. — Помимо этого, мы создаем экспериментальные LLM-продукты, которые упростят опыт пользователей на платформе и улучшат их жизнь. Авито хорошо подходит для использования генеративных моделей, у нас много сценариев в создании контента и общении пользователей.

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Собственное семейство новых генеративных моделей Компания представила новое семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. Их обучали на базе нейросети Qwen2.5 с 7 миллиардами параметров и специализированы для задач, связанных с покупкой и продажей. Глубокое обучение проходило с использованием датасета объемом более 10 терабайт, включающего открытые источники и обезличенные данные Авито. A-Vibe работает только с текстом. Ключевым технологическим новшеством стал русскоязычный токенизатор, увеличивающий скорость генерации текста до 2 раз по сравнению с другими рыночными решениями. A-Vision работает с изображениями и текстом, анализирует визуальные характеристики товаров, распознает текст на изображениях, определяет качество фотографий и модерирует визуальный контент.

Полезные функции на базе A-Vibe на Авито: Нейро-описания для создания качественных продающих текстов. Нейро-подсказки в мессенджере для ускорения переговоров о покупке. Нейро-ассистент для ответов на вопросы покупателей и консультации по товару. Нейро-отзывы для автоматического создания кратких пересказов оценок услуг исполнителей. Мульти-объявления для объединения вариантов товаров. Автоматическая расстановка нейро-тегов для упрощения поиска объявлений.

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