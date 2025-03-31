Авито собирается вложить около 12 млрд рублей в искусственный интеллект
Авито планирует инвестировать в генеративный искусственный интеллект (GenAI) 12 млрд рублей и запустить новые образовательные программы для подготовки кадров в этой области
Авито представил новую стратегию внедрения генеративного искусственного интеллекта. На этих технологиях компания рассчитывает получить 21 млрд рублей до 2028 года. Компания разработала семейство генеративных моделей и готовит новые образовательные программы с вузами для подготовки специалистов в области ИИ.
Авито впервые раскрыл экономический эффект от применения GenAI
Как сообщили в пресс-службе Авито, до 2028 года компания планирует вложить в технологии генеративного ИИ около 12 млрд рублей и получить более 21 млрд. Первые запуски продуктов в 2024 году уже принесли 670 млн рублей.
На 2025 год запланировали внедрение еще 20 новых сценариев использования генеративных моделей с потенциалом более 1 млрд рублей.
«В стратегию внедрения генеративного ИИ мы изначально заложили подход с положительным ROI: инвестиции должны принести прибыль. Мы не хотим инвестировать деньги просто в модную технологию. Наш кейс показывает рынку, что на GenAI действительно можно зарабатывать, — рассказал Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике Авито. — Помимо этого, мы создаем экспериментальные LLM-продукты, которые упростят опыт пользователей на платформе и улучшат их жизнь. Авито хорошо подходит для использования генеративных моделей, у нас много сценариев в создании контента и общении пользователей.
Собственное семейство новых генеративных моделей
Компания представила новое семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. Их обучали на базе нейросети Qwen2.5 с 7 миллиардами параметров и специализированы для задач, связанных с покупкой и продажей. Глубокое обучение проходило с использованием датасета объемом более 10 терабайт, включающего открытые источники и обезличенные данные Авито.
A-Vibe работает только с текстом. Ключевым технологическим новшеством стал русскоязычный токенизатор, увеличивающий скорость генерации текста до 2 раз по сравнению с другими рыночными решениями.
A-Vision работает с изображениями и текстом, анализирует визуальные характеристики товаров, распознает текст на изображениях, определяет качество фотографий и модерирует визуальный контент.
Полезные функции на базе A-Vibe на Авито:
- Нейро-описания для создания качественных продающих текстов.
- Нейро-подсказки в мессенджере для ускорения переговоров о покупке.
- Нейро-ассистент для ответов на вопросы покупателей и консультации по товару.
- Нейро-отзывы для автоматического создания кратких пересказов оценок услуг исполнителей.
- Мульти-объявления для объединения вариантов товаров.
- Автоматическая расстановка нейро-тегов для упрощения поиска объявлений.
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Новые образовательные инициативы для подготовки кадров в области ИИ
Для успешной реализации инициативы нужны сотрудники с высокой квалификацией, поэтому компания начала делиться знаниями в области ИИ. В 2024 году Авито запустил магистратуру по Data Science в МФТИ, в сентябре 2025 года стартуют программы в ВШЭ и ИТМО. В 2025 году на всех программах будут учиться 140 студентов, 118 из них компания полностью оплатит обучение.
Авито планирует получить образовательную лицензию для запуска полноценного центра дополнительного образования и открыть курсы по продуктовому менеджменту и Data Science на базе Академии аналитиков.
Авито активно развивает стажерские программы, более 75% которых заканчиваются трудоустройством. В 2025 году планируется принять на работу более 500 стажеров. Для сотрудников предусмотрели систему непрерывного обучения, включающую повышение квалификации и освоение новых технологий. До 2028 года планируется подготовить около 3000 IT-специалистов и наладить сотрудничество с профильными вузами.