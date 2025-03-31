Карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала доступным кредитным продуктом года на премии Банки.ру

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  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

27 марта прошла 18 ежегодная церемония награждения победителей премии Банки.ру. Эксперты назвали лучшие банки и компании, финансовые и страховые продукты 2024 года

Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» стала «Доступным кредитным продуктом года».

Критерии выбора победителя:

  • число онлайн-заявок на Банки.ру;
  • технологичность и удобство оформления;
  • уровень одобрения в четвертом квартале 2024 года.

По словам экспертов Банки.ру, во второй половине 2024 года многие участники рынка кредитных карт ухудшили условия и практически прекратили выдачу карт. Уралсиб остался единственным, кто продолжал оформлять карты, улучшал клиентский путь и развивал сервисы.

Сергей Галицкий или Илон Маск:

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте Уралсиба.

Подробнее об условиях можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба вошел в топ-10 самых выгодных вкладов до года.

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