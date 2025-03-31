Карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала доступным кредитным продуктом года на премии Банки.ру

27 марта прошла 18 ежегодная церемония награждения победителей премии Банки.ру. Эксперты назвали лучшие банки и компании, финансовые и страховые продукты 2024 года

Кредитная карта Уралсиба «120 дней на максимум» стала «Доступным кредитным продуктом года». Критерии выбора победителя: число онлайн-заявок на Банки.ру;

технологичность и удобство оформления;

уровень одобрения в четвертом квартале 2024 года.

По словам экспертов Банки.ру, во второй половине 2024 года многие участники рынка кредитных карт ухудшили условия и практически прекратили выдачу карт. Уралсиб остался единственным, кто продолжал оформлять карты, улучшал клиентский путь и развивал сервисы.

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«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных. Ее можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. По карте доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

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