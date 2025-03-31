В Краснодарском крае в апреле снова ожидаются магнитные бури. Штормить будет шесть дней

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В апреле планету накроют магнитные бури, но мощных ударов не ожидается

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН рассказала о предстоящих магнитных колебаниях. В апреле магнитосфера Земли несколько дней будет находиться в возбужденном состоянии.

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Бури ожидаются 5, 8, 9, 10, 22 и 24 апреля. Однако они будут слабыми и не превысят уровня G1. 

Напомним, что всего у магнитных бурь пять уровней: G1 — незначительные, G2 — умеренные, G3 — сильные, G4 — тяжелые, G5 — экстремально сильные.

Считается, что магнитные бури способны влиять на самочувствие. В группу риска, в первую очередь, входят люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

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