«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 самых выгодных вкладов до года

Портал Bankiros.ru включил «Доход» банка Уралсиб в десятку самых выгодных вкладов в рублях сроком до 1 года включительно

При составлении рейтинга эксперты Bankiros.ru проанализировали вклады российских банков, размещенные на портале. Для сравнения доходности и других параметров взяли условный вклад суммой 400 тысяч рублей.

При ранжировании вкладов аналитики учитывали следующие параметры: процентная ставка и годовая доходность по вкладу;

условия капитализации процентов;

возможность открыть продукт онлайн;

наличие ограничения по сумме вклада;

необходимость оформить карту банка для открытия вклада;

перечень регионов, где можно оформить продукт.

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Банк сохранил высокие проценты по вкладу «Доход» с капитализацией на год — до 20,20% годовых — и на 9 месяцев (271 день) — до 20,25% годовых. При этом в целом по линейке вкладов доходность варьируется от 17,5 до 20,25% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада).

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1000 рублей, в офисах банка — 100 000 рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил вклад с доходностью 22% годовых для новых клиентов.