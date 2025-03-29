Четырехлетний Петя Сурков из Краснодара нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с расстройством аутистического спектра из Краснодара на курсовое лечение

До года Петя развивался как все дети. Гулил, подражал звукам, играл с игрушками. А в полтора года замолчал. Он утратил интерес игрушкам, а других детей перестал замечать.

«Мы отдали сына в ясли в надежде, что ему поможет активная речевая среда. Но становилось только хуже. Появились ночные истерики, подолгу повторяющиеся движения», — поделилась мама мальчика Валерия Лебедева.

В два года и восемь месяцев Пете диагностировали аутизм. Однако его состояние улучшилось после занятий в краснодарском центре «БлагоДар» по методу АВА-терапии — специальной программе коррекции. Мальчик различает фигуры, знает названия цветов, алфавит и считает до десяти.

Но Петя до сих пор не вовлекается в общие игры с детьми, сохраняются стереотипные движения. Врачи рекомендуют продолжать лечение.

«У Пети расстройство аутистического спектра, сенсорно-моторная алалия (системное расстройство психоречевого развития), гипердинамический синдром (гиперактивность, импульсивность поведения). Мальчику необходима комплексная медицинская абилитация для коррекции стереотипного и нежелательного поведения, повышения произвольности внимания, выработки навыков альтернативной коммуникации, улучшения крупной и мелкой моторики, развития речи», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Мама Пети не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 034 рубля.

Как помочь?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Пети Суркова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Пети Суркова. Без НДС.

Ранее Юга.ру писали, что в 2024 году российское общество психиатров опубликовало новые клинические рекомендации по аутизму. Узнать, почему их критикуют, можно здесь.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Краснодар Медицина Русфонд

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