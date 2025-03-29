Четырехлетний Петя Сурков из Краснодара нуждается в дорогостоящем лечении. Как ему помочь?

До года Петя развивался как все дети. Гулил, подражал звукам, играл с игрушками. А в полтора года замолчал. Он утратил интерес игрушкам, а других детей перестал замечать.



«Мы отдали сына в ясли в надежде, что ему поможет активная речевая среда. Но становилось только хуже. Появились ночные истерики, подолгу повторяющиеся движения», — поделилась мама мальчика Валерия Лебедева.



В два года и восемь месяцев Пете диагностировали аутизм. Однако его состояние улучшилось после занятий в краснодарском центре «БлагоДар» по методу АВА-терапии — специальной программе коррекции. Мальчик различает фигуры, знает названия цветов, алфавит и считает до десяти.



Но Петя до сих пор не вовлекается в общие игры с детьми, сохраняются стереотипные движения. Врачи рекомендуют продолжать лечение.



«У Пети расстройство аутистического спектра, сенсорно-моторная алалия (системное расстройство психоречевого развития), гипердинамический синдром (гиперактивность, импульсивность поведения). Мальчику необходима комплексная медицинская абилитация для коррекции стереотипного и нежелательного поведения, повышения произвольности внимания, выработки навыков альтернативной коммуникации, улучшения крупной и мелкой моторики, развития речи», — рассказал невролог центра «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Мама Пети не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 034 рубля .



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