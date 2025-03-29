В Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли
Кубанские кондитеры начнут производить мармелад с низким содержанием сахара. Его смогут употреблять люди с диабетом
28 марта ТАСС сообщило, что летом 2025 года на Кубани запустят производство мармелада с низким содержанием сахара. Его рецептуру разработали ученые из Омска. Лакомство будет производить кондитерская фабрика в Новокубанске.
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Завкафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского аграрного университета Сергей Коновалов сообщил, что мармелад обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом.
Гликемический индекс — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня.
По словам ученого, лакомство будут делать из сока ягоды княженики и сиропа топинамбура.
В состав также вошли семена чиа, богатые витаминами и микроэлементами, и порошок водорослей спирулины, повышающий уровень белка в крови и снижающий глюкозу и креатинин.
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