В Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com
    © Фото пользователя stockking с сайта freepik.com

Кубанские кондитеры начнут производить мармелад с низким содержанием сахара. Его смогут употреблять люди с диабетом

28 марта ТАСС сообщило, что летом 2025 года на Кубани запустят производство мармелада с низким содержанием сахара. Его рецептуру разработали ученые из Омска. Лакомство будет производить кондитерская фабрика в Новокубанске.

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Завкафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского аграрного университета Сергей Коновалов сообщил, что мармелад обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом. 

Гликемический индекс — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня.

По словам ученого, лакомство будут делать из сока ягоды княженики и сиропа топинамбура.

В состав также вошли семена чиа, богатые витаминами и микроэлементами, и порошок водорослей спирулины, повышающий уровень белка в крови и снижающий глюкозу и креатинин.

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В Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли
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