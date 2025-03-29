В Краснодарском крае начнут производить мармелад для диабетиков. В его составе есть водоросли

Кубанские кондитеры начнут производить мармелад с низким содержанием сахара. Его смогут употреблять люди с диабетом

28 марта ТАСС сообщило, что летом 2025 года на Кубани запустят производство мармелада с низким содержанием сахара. Его рецептуру разработали ученые из Омска. Лакомство будет производить кондитерская фабрика в Новокубанске.

Завкафедрой продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского аграрного университета Сергей Коновалов сообщил, что мармелад обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом. Гликемический индекс — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня.

По словам ученого, лакомство будут делать из сока ягоды княженики и сиропа топинамбура. В состав также вошли семена чиа, богатые витаминами и микроэлементами, и порошок водорослей спирулины, повышающий уровень белка в крови и снижающий глюкозу и креатинин.