В Зимнем театре Сочи обвалился потолок. Когда отреставрируют здание?

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь Сочи»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Жизнь Сочи»

С потолка сочинского Зимнего театра частично обрушилась штукатурка

27 марта телеграм-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео с обрушением потолка у входа в Зимний театр. Очевидцы сообщили, что никто из прохожих не пострадал, так как аварийное место огородили еще в 2022 году.

Вход в здание закрыт, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне.

Все спектакли и другие мероприятия проводятся по графику. В пресс-службе театра сообщили, что восстановить потолок планируют в первой половине апреля. Сейчас специалисты готовят необходимые документы.

В Краснодаре за 236 млн рублей отреставрируют купеческие дома Пятковой, Фришкулиди и Лихацкого:

Напомним, Зимний театр Сочи закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Тогда комиссия обнаружила повреждения не несущей конструкции здания, построенного в 1937 году. 

В начале февраля того же года театр все же решили открыть. Специалисты выяснили, что угрозы безопасности людей нет.

В январе 2025 года мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что для реставрации Зимнего театра курорта потребуется около 3,5 млрд рублей. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. При этом когда именно начнется реставрация — неизвестно.

Ранее Юга.ру рассказывали, как будет выглядеть новое здание цирка в Краснодаре и территория вокруг.

Капремонт Сочи Театры

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В Зимнем театре Сочи обвалился потолок. Когда отреставрируют здание?
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