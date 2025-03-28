В Зимнем театре Сочи обвалился потолок. Когда отреставрируют здание?

С потолка сочинского Зимнего театра частично обрушилась штукатурка

27 марта телеграм-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео с обрушением потолка у входа в Зимний театр. Очевидцы сообщили, что никто из прохожих не пострадал, так как аварийное место огородили еще в 2022 году. Вход в здание закрыт, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне. Все спектакли и другие мероприятия проводятся по графику. В пресс-службе театра сообщили, что восстановить потолок планируют в первой половине апреля. Сейчас специалисты готовят необходимые документы.

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Напомним, Зимний театр Сочи закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Тогда комиссия обнаружила повреждения не несущей конструкции здания, построенного в 1937 году. В начале февраля того же года театр все же решили открыть. Специалисты выяснили, что угрозы безопасности людей нет. В январе 2025 года мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что для реставрации Зимнего театра курорта потребуется около 3,5 млрд рублей. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. При этом когда именно начнется реставрация — неизвестно.