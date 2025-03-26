В 2024 году в селах и станицах Краснодарского края отремонтировали 27 учреждений культуры по проекту «Единой России»
В Краснодарском крае продолжат действовать проекты финансовой поддержки сельских культурно-досуговых учреждений и их работников
Как сообщила пресс-служба «Единой России», по партийному проекту «Культура малой Родины» в 2024 году в селах и станицах региона обновили 27 объектов. Власти также выделили средства на оборудование для шести музеев — они получили новые экспонаты и технику.
Проект продолжит действовать и в 2025 году. Помимо обновления зданий и оборудования, с его помощью школы искусств закупят музыкальные инструменты, а театры получат средства на новые постановки.
Краснодарский театр драмы запустил проект «Театральная среда»:
Как сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко, за 10 лет поддержку по региональным программам получили более тысячи учреждений, что позволило сохранить культурные центры как точку притяжения в селах и малых городах.
Другое направление финансовой поддержки — кадры. По проекту «Земский работник культуры» специалисты, которые переезжают в малые города и села, могут получить «подъемные».
«В этом году на реализацию программы «Земский работник культуры» направлено больше миллиарда рублей, в 2026 и 2027 годах — по 2,5. Подъемные 2 миллиона рублей могут получить работники культуры, которые приезжают работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек в новых регионах и Дальневосточном федеральном округе, и миллион — работники культуры, выбравшие для работы малые города в других регионах», — рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.