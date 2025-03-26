Уралсиб вошел в топ-15 банков по количеству филиалов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: 4CQwVszJdUrJEggKsuA
Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб оказался в рейтинге российских банков по по размеру филиальной сети

Банк Уралсиб занял 11 место в рейтинге по количеству офисов. Исследование подготовил портал Brobank.ru на основе статистики Банка России по состоянию на 20 марта 2025 года.

Также Уралсиб оказался на 12 месте в списке банков, увеличивших свой региональный охват в первом квартале этого года (в период с 13 января по 20 марта).

Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса:

В настоящее время Уралсиб развивает свою офисную сеть — проводит модернизацию и ребрендинг отделений, открывает новые точки продаж, многие филиалы переносят в новые, более удобные для клиентов.

Сегодня офисы банка есть в семи федеральных округах и 48 регионах страны.

Узнать подробности об услугах банка можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в десятку лучших ипотек на вторичное жилье.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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