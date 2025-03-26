В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе. Она горела неделю

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края» https://t.me/admkrai/45887
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Администрация Краснодарского края» https://t.me/admkrai/45887

В Кавказском районе потушили нефтебазу, которую атаковали беспилотники. А также открыли трассы, перекрытые из-за пожара

25 марта в 17:20 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта.

«В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов. Справились с несколькими нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня», — отметил губернатор.

Позже Госавтоинспекция Кубани сообщила, что открыли дороги, которые закрывали из-за пожара. Напомним,что в Краснодарском крае движение транспорта ограничивали в Кавказском районе, а в Ставропольском — в Новоалександровском округе.

В Краснодарском крае дроны снова атаковали станцию по перекачке нефти:

Нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, а к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов».

Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека, а площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. метров.

В ночь с 22 на 23 марта произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Пожар тушили спасатели из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Адыгеи. Всего 473 человека, 189 спецмашин и 4 пожарных поезда.

Как писали Юга.ру, жителей Краснодара напугал грохот от пролетающих вертолетов. Некоторые посчитали, что летят беспилотники.

Кавказский район МЧС Нефть Пожары Происшествия СВО

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