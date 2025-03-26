В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе. Она горела неделю

25 марта в 17:20 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта.

«В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях — тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на максимальной площади до 10 тысяч квадратов. Справились с несколькими нештатными ситуациями, взрывом одного из резервуаров. Постоянно охлаждали остальные объекты на территории, чтобы уберечь их от огня», — отметил губернатор.



Позже Госавтоинспекция Кубани сообщила, что открыли дороги, которые закрывали из-за пожара. Напомним,что в Краснодарском крае движение транспорта ограничивали в Кавказском районе, а в Ставропольском — в Новоалександровском округе.