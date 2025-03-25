В небе над Краснодарским краем и Ростовской областью ночью появилась светящаяся спираль. Как она связана с Илоном Маском?
Необычное явление наблюдали в небе жители Европы и Европейской части России
25 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночью в небе над Европой и Европейской частью России можно было наблюдать светящуюся спираль. По словам эксперта, необычный след в атмосфере возник от второй ступени ракеты Falcon 9 с разветвительным космическим аппаратом NROL-69 компании SpaсeX Илона Маска. Аппарат запустили вечером в понедельник с космодрома США.
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В телеграм-канале «Погода в Сочи» сообщили, что спираль была видна в Москве и Калининградской области. По словам авторов паблика, в Сочи ее было невозможно увидеть.
Жители Тимашевска смогли наблюдать и сфотографировать необычный след в атмосфере.
В комментариях телеграм-канала Astro Channel люди написали, что видели спираль над Ростовской областью и Тулой.
В краснодарском астроклубе «Вега» сообщили, что нет достоверной информации, была ли спираль в небе над кубанской столицей.
«В других каналах упоминается край, но нет даже упоминания населенных пунктов. Обычно такое севернее видно. В Ростовской области, например», — рассказал основатель астроклуба «Вега» Андрей Коршиков.
Как писали Юга.ру, в Краснодарский край 20 марта пришла астрономическая весна.