В небе над Краснодарским краем и Ростовской областью ночью появилась светящаяся спираль. Как она связана с Илоном Маском?

25 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил , что ночью в небе над Европой и Европейской частью России можно было наблюдать светящуюся спираль. По словам эксперта, необычный след в атмосфере возник от второй ступени ракеты Falcon 9 с разветвительным космическим аппаратом NROL-69 компании SpaсeX Илона Маска. Аппарат запустили вечером в понедельник с космодрома США.

В телеграм-канале «Погода в Сочи» сообщили, что спираль была видна в Москве и Калининградской области. По словам авторов паблика, в Сочи ее было невозможно увидеть.

Жители Тимашевска смогли наблюдать и сфотографировать необычный след в атмосфере.

В комментариях телеграм-канала Astro Channel люди написали, что видели спираль над Ростовской областью и Тулой.

В краснодарском астроклубе «Вега» сообщили, что нет достоверной информации, была ли спираль в небе над кубанской столицей.

«В других каналах упоминается край, но нет даже упоминания населенных пунктов. Обычно такое севернее видно. В Ростовской области, например», — рассказал основатель астроклуба «Вега» Андрей Коршиков.