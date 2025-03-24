Центр, Прикубанский, Черемушки. В Краснодаре 24 марта снова отключат электричество

В Краснодаре запланировано отключение электроэнергии. Рассказываем, где

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что в Краснодаре 24 марта отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Северная, 324/Б, 326;

Октябрьская, 167-175, 170, 177/1, 172-174, 179;

Буденного, 129, 136-142;

Головатого, 292, 295;

Индустриальная, 20-24, 30-50, 49-61, 65-99;

3-й Нефтезаводской проезд, 5;

Южный проезд, 5;

Южная, 18, 24, 26, 28;

Тимирязева, 12-14, 31-39, 43-55;

проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;;

Рабочая, 1-21, 2-10, 12-46;

Тульская, 31, 33, 48, 50, 54-64;

Алма-Атинская, 102, 129-131, 141, 155, 185, 191;

Калинина, 13, 124-134, 132/1, 134/1, 134/2, 331, 333, 337;

Мичурина, 2-14, 3-25, 24-44, 27-53;

2-я Линия, 24-26, 27, 31-43, 30-34;

Селезнева, 98, 203/а , 223, 244, 236, 246, 248;

Кирова, 1-3, 2-26, 7, 7/2;

Мачуги, 9, 19/1, 41;

Учительская, 6-10;

Почетная, 24-32;

Дружная, 5-21;

Святоникольская, 42-44;

Трамвайная, 1/1, 3/1, 74;

Кировский переулок, 1-11, 2-16;

Почтовый переулок, 2-14, 3-9;

Почтовая, 25-39;

1-й проезд Чернышевского, 16;

Первомайская, 38-60, 41-69;

2-й Первомайский проезд, 19-31, 26-44;

1-й проезд Красных Зорь, 37-45, 38-38;

2-й проезд Достоевского, 1-9, 2-8;

Достоевского, 24-42;

Жуковского, 7-31, 8-34;

Венская, 1-13, 16-18;

Степная, 1-15, 2-12, 2/1;

Алая, 7-11;

Венский переулок, 1-7, 14-16;

Большевистская, 1-35, 2-40;

Российская, 596;

Ленинский переулок, 6, 8/1;

Красная, 1, 3, 2-10, 11, 12;

Адыгейская Набережная, 79-119;

Вишняковой, 22-58, 23-49;

Стасова, 89-115;

Садовая, 47;

Димитрова, 102;

Свободная, 2-66, 3-49;

Ставропольская, 230, 232/А;

Айвазовского, 53, 110, 110/1, 110/2;

Головатого, 344-358, 351-359;

Кузнечная, 37;

Седина, 150-162;

Бершанской, 1, 12-38, 70, 70/а , 70/б, 72/1, 79/2.

Напомним, что в Краснодаре график плановых отключений электричества продлили до 31 марта.