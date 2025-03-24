Краснодарский проект «Аврора читает» проведет бесплатную читку пьесы в Кабардинке
В театре культурного центра «Старый парк» в Кабардинке прочитают современную пьесу
Проект «Арора читает» анонсировал на 27 марта читку в театре «Старого парка» в Кабардинке. Участники проекта прочитают пьесу Екатерины Тимофеевой «Мальчик-головошар». Это произведение стало победителем нескольких драматургических конкурсов.
«Эта история — о детях и родителях, улетающем мальчике и приземленных взрослых, о профессорах и гадалках, о домике на дереве. О поиске баланса и вечной игре, которая только и может спасти нас от излишней тяжести. Пьеса подходит и для театра кукол, и для театра теней. Мы ее вам просто прочитаем, и режиссером будет ваше воображение!» — отметили организаторы.
Краснодарская Драма покажет премьеру в Международный день театра:
Читка пройдет в Международный день театра. Начало в 15:00. Вход свободный, однако необходимо записаться по телефону: 8 (964) 899-03-09.
Театр культурного центра «Старый парк» находится в поселке Кабардинка по улице Черноморской, 55.
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