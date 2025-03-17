Между Сочи и Севастополем запустили новый автобус. Узнали расписание

Пресс-служба Минтранса Крыма сообщила , что 15 марта начал работу новый автобусный маршрут «Севастополь — Сочи». Транспорт отправляется из Севастополя ежедневно в 10:00 и прибывает в Сочи в 23:00. Следовательно, автобус будет в пути 13 часов.

Маршрут следует через автовокзал Симферополя. Он прибывает туда в 11:50.



Обратный автобус из Сочи отправляется в 19:00. С автовокзала «Симферополь» он отбывает в 8:00 и приезжает в Севастополь в 9:45. Время в пути составит почти 15 часов.



По данным ведомства, пассажиров будут перевозить на 18-местных автобусах марки Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость билетов — от 2930 рублей.