Пятые сутки полыхает нефтебаза в Краснодарском крае. Ее тушат почти 500 человек и четыре пожарных поезда

Краснодарский край

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  • © Скриншот из видео телеграм-канала «ЧП Гулькевичи» https://t.me/ChpGulkevichi/3522
    © Скриншот из видео телеграм-канала «ЧП Гулькевичи» https://t.me/ChpGulkevichi/3522

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе пытаются потушить с 18 марта после атаки беспилотников

Вечером 22 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что нефтебазу в Кавказском районе тушат четыре пожарных поезда, 473 человека и 189 спецмашин.

«Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня», — сообщили в оперштабе.

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В местных пабликах жители пишут, что в 5 утра 23 марта видели яркую вспышку и выброс пламени на месте пожара:

«Было резко светло, проснулись, потому что дверь ходила ходуном, живем на ближайшей улице к базе».

«В Красносельском камеры тоже запечатлели это зарево».

«Это вода, которая опустилась вниз, нагрелась, а потом произошел выброс пара».

Телеграм-каналы также опубликовали видео очевидцев с горящей нефтебазой.

Напомним, нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов».

Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека.

Как писали Юга.ру, на Кубани и в Ставрополье перекрыли дороги из-за пожара на нефтебазе в станице Кавказской.

Кавказский район МЧС Нефть Пожары СВО Экология

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