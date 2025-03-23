Пятые сутки полыхает нефтебаза в Краснодарском крае. Ее тушат почти 500 человек и четыре пожарных поезда

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе пытаются потушить с 18 марта после атаки беспилотников

Вечером 22 марта оперштаб Краснодарского края сообщил, что нефтебазу в Кавказском районе тушат четыре пожарных поезда, 473 человека и 189 спецмашин. «Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня», — сообщили в оперштабе.

В местных пабликах жители пишут, что в 5 утра 23 марта видели яркую вспышку и выброс пламени на месте пожара: «Было резко светло, проснулись, потому что дверь ходила ходуном, живем на ближайшей улице к базе». «В Красносельском камеры тоже запечатлели это зарево». «Это вода, которая опустилась вниз, нагрелась, а потом произошел выброс пара». Телеграм-каналы также опубликовали видео очевидцев с горящей нефтебазой.

Напомним, нефтебаза в Кавказском районе загорелась в ночь с 18 на 19 марта после падения обломков сбитых беспилотников. Пожар начался на площади 20 кв. метров, но к вечеру огонь распространился на площади 4250 «квадратов».



Ночью 21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв. Пострадали два человека.