Краснодар возглавил рейтинг городов с самыми дорогими билетами в кино

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Исследование показало, что в Краснодаре самые дорогие билеты на киносеансы

21 марта портал «Афиши Daily» сообщил результаты исследования, которое провел сервис 2ГИС. Аналитики изучили цены на билеты в кинотеатры и театры в 16 городах-миллионниках.

В Краснодаре оказались самые дорогие билеты в кино — от 395 рублей за сеанс. Следом идут Волгоград (от 370 рублей) и Нижний Новгород (от 333 рублей).

Ожидается турбулентность:

В публикации не указано, какие данные анализировал сервис, но на сайтах краснодарских кинотеатров Юга.ру обнаружили другие цены. Например, самый дешевый билет в «Мониторе» стоит 330 рублей. Сеансы в кинотеатре «Каро» — 600-900 рублей, в кинотеатре «Формула кино OZ» — 550-840 рублей.

Дешевле всего, по данным сервиса, смотреть фильмы в Красноярске, Воронеже и Омске — билеты стоят чуть дороже 200 рублей.

Самые дешевые билеты на театральные постановки можно купить в Волгограде, Омске и Казани, цены здесь начинаются от 300 рублей. Дороже всего сходить в театр в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге — билеты стоят от 900 рублей.

Юга.ру проанализировали сайты краснодарских театров. В Драме и Музыкальном театре стоимость билетов начинается от 400 рублей, в Краевом театре кукол — от 500 рублей.

Также эксперты выяснили, что в Краснодаре, в отличие от других городов, театры на картах ищут чаще кинотеатров ― соотношение поиска 54% к 46%.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы запустил проект «Театральная среда».

Кино Краснодар отдых Развлечения Рейтинги Театры

Новости

Квесты, квиз, арт-медиация. В Сириусе пройдут бесплатные мероприятия, посвященные «Тотальному диктанту»
Краснодар возглавил рейтинг городов с самыми дорогими билетами в кино
В Краснодаре пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела». Открыт прием заявок
Кот тайком приплыл на корабле из Стамбула в Новороссийск. Его могут депортировать обратно в Турцию
В Краснодаре открылась фотовыставка «Цитаты времени»
Геленджикская галерея «Аммонит» переехала на набережную. Там проходит бесплатная выставка «Обнаженная»

Лента новостей

Весенний гид по Краснодару
20 марта, 16:10
Весенний гид по Краснодару
15 цветущих локаций для фото с магнолиями, сакурой, рододендронами и не только
«Сила — в любви к зинам»
Вчера, 11:00
«Сила — в любви к зинам»
Лера Круглова — о том, как создала фотокнижный фестиваль в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Вчера, 11:10
Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха в Кавказском районе из-за горящей нефтебазы
Пожар тушат третьи сутки

Реклама на сайте