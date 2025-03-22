Краснодар возглавил рейтинг городов с самыми дорогими билетами в кино

Исследование показало, что в Краснодаре самые дорогие билеты на киносеансы

В Краснодаре оказались самые дорогие билеты в кино — от 395 рублей за сеанс. Следом идут Волгоград (от 370 рублей) и Нижний Новгород (от 333 рублей).

21 марта портал «Афиши Daily» сообщил результаты исследования, которое провел сервис 2ГИС. Аналитики изучили цены на билеты в кинотеатры и театры в 16 городах-миллионниках.

В публикации не указано, какие данные анализировал сервис, но на сайтах краснодарских кинотеатров Юга.ру обнаружили другие цены. Например, самый дешевый билет в «Мониторе» стоит 330 рублей. Сеансы в кинотеатре «Каро» — 600-900 рублей, в кинотеатре «Формула кино OZ» — 550-840 рублей.

Дешевле всего, по данным сервиса, смотреть фильмы в Красноярске, Воронеже и Омске — билеты стоят чуть дороже 200 рублей.

Самые дешевые билеты на театральные постановки можно купить в Волгограде, Омске и Казани, цены здесь начинаются от 300 рублей. Дороже всего сходить в театр в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге — билеты стоят от 900 рублей.

Юга.ру проанализировали сайты краснодарских театров. В Драме и Музыкальном театре стоимость билетов начинается от 400 рублей, в Краевом театре кукол — от 500 рублей.

Также эксперты выяснили, что в Краснодаре, в отличие от других городов, театры на картах ищут чаще кинотеатров ― соотношение поиска 54% к 46%.