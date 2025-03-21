В Сочи зацвело «свиное дерево». Растение пахнет газом и серой
В сочинском Дендрарии зацвела эврия японская, известная как «свиное дерево»
20 марта ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани сообщила, что в дендрарии зацвела эврия японская, известная как «свиное дерево». Вечнозеленый кустарник источает стойкий запах газа и серы.
«Малозаметные, мелкие, словно белые фарфоровые чашечки цветки эврии имеют сильный запах. Он вещает на всю округу, что священное японское дерево зацвело», — рассказала Солтани.
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Растение считается священным в Японии. В Стране восходящего солнца его ветви используют в религиозных ритуалах.
Помимо своего необычного аромата, эврия японская обладает и полезными свойствами. Научные исследования показали, что ее листья обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и могут использоваться для лечения синдрома сухого глаза.
Увидеть цветение эврии японской можно в сочинском дендрарии выше КПП.
Как писали Юга.ру, в дендропарке Сочи начался сезон цветения магнолий.