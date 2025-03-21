В Сочи зацвело «свиное дерево». Растение пахнет газом и серой

В сочинском Дендрарии зацвела эврия японская, известная как «свиное дерево»

«Малозаметные, мелкие, словно белые фарфоровые чашечки цветки эврии имеют сильный запах. Он вещает на всю округу, что священное японское дерево зацвело», — рассказала Солтани.

20 марта ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани сообщила , что в дендрарии зацвела эврия японская, известная как «свиное дерево». Вечнозеленый кустарник источает стойкий запах газа и серы.

Растение считается священным в Японии. В Стране восходящего солнца его ветви используют в религиозных ритуалах.

Помимо своего необычного аромата, эврия японская обладает и полезными свойствами. Научные исследования показали, что ее листья обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и могут использоваться для лечения синдрома сухого глаза.

Увидеть цветение эврии японской можно в сочинском дендрарии выше КПП.