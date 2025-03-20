В Краснодаре родители пожаловались на воспитательницу, которая толкала детей и тянула их за волосы. СК возбудил уголовное дело

В Краснодаре родители малышей из детского сада № 167 заявили, что воспитатель не раз применяла физическую силу к подопечным

Поступки педагога попали на камеру видеонаблюдения. По данным источника, действие происходит в детском саду № 167, расположенном на улице Селезнева.

20 марта телеграм-канал «ТК Краснодар» опубликовал видеоролик, на котором видно, как воспитательница жестоко обращается с малышами. Она таскает их за волосы и руки, швыряет на пол, с силой вытаскивает из кроватей.

Руководительница детского сада рассказала, что видео снято 12 марта. На следующий день в учреждении провели служебное расследование. По ее словам, она написала заявление в полицию и доложила о случившемся в департамент образования.

«Воспитатель отстранен от работы, но находится на больничном, и уволить ее не позволяет действующее трудовое законодательство. По окончании больничного она будет уволена по статье», — написала заведующая детсадом в чате с родителями.

В МВД по Краснодару сообщили, что по факту случившегося полиция проводит проверку. Установлено, что издевавшаяся над детьми воспитательница родом из Выселковского района, женщине 45 лет. Она не смогла объяснить сотрудникам полиции, за что так обращалась с подопечными. Однако сослалась на сложность работы в детском саду. По данным МВД, воспитательница применила физическую силу как минимум к трем детям.

В региональном Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела в отношении педагога по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).