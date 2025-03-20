В центре Краснодара начали реставрировать дом начала XX века
В кирпичном доме в стиле эклектики на Карасунской собираются отремонтировать стены и декор интерьеров и фасадов
20 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице приступили к реставрации дома мещанина Хачкурузова. По наблюдениям редакции Юга.ру, строительные леса у дома на Карасунской, 81 установили несколько месяцев назад.
Кирпичный дом по улице Карасунской, 81 в стиле эклектики построили в начале XX века. Семья Степана Хачкурузова сдавала часть площадей в аренду. В 1922 году его передали в муниципальное пользование как многоквартирный дом. Сейчас там находятся жилые и торговые помещения. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Проектную документацию по реконструкции объекта разработали еще в 2023 году. Специалисты провели разноплановые исследования, проанализировали состояние дома и определили реставрационные технологии.
В здании отремонтируют стены, кирпичный и лепной декор интерьеров и фасадов, восстановят кованые ограждения балкона и кровли, аттики, парапетные тумбы и входную дверь.
Стоимость реконструкции и срок окончания работ не уточняются.
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