В центре Краснодара начали реставрировать дом начала XX века

В кирпичном доме в стиле эклектики на Карасунской собираются отремонтировать стены и декор интерьеров и фасадов

20 марта пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице приступили к реставрации дома мещанина Хачкурузова. По наблюдениям редакции Юга.ру, строительные леса у дома на Карасунской, 81 установили несколько месяцев назад.

Кирпичный дом по улице Карасунской, 81 в стиле эклектики построили в начале XX века. Семья Степана Хачкурузова сдавала часть площадей в аренду. В 1922 году его передали в муниципальное пользование как многоквартирный дом. Сейчас там находятся жилые и торговые помещения. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.