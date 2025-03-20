ФК «Краснодар» опубликовал расписание ближайших игр РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» поделился расписанием игр РПЛ до конца сезона

20 марта пресс-слуба ФК «Краснодар» опубликовала расписание матчей до конца сезона — 2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся игр команды. 

В Краснодаре построят стадион для пляжного футбола:

24-30 туры:

  • 13 апреля, воскресенье, в 17:00 «Зенит» — «Краснодар»;
  • 19 апреля, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Ахмат» (домашний матч);
  • 25 апреля, пятница, в 19:30 «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;
  • 3 мая, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Рубин» (домашний матч);
  • ЦСКА — «Краснодар» (в связи с празднованием 9 мая точный график 28 тура находится в разработке, расписание сообщат дополнительно);
  • 17 мая, суббота, в 14:00 «Оренбург» — «Краснодар»;
  • 24 мая, суббота, в 16:30 «Краснодар» — «Динамо» Москва (домашний матч).

Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды было 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в День города — тогда столице Кубани исполнился 231 год.

Ближайшая игра ФК «Краснодар» пройдет именно с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Сейчас черно-зеленые вновь лидируют в таблице РПЛ, набрав 46 очков. На втором месте «Спартак», а на третьем — «Зенит». У обеих команд по 43 очка.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым.

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