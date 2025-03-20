ФК «Краснодар» опубликовал расписание ближайших игр РПЛ

24-30 туры:

13 апреля, воскресенье, в 17:00 «Зенит» — «Краснодар»;

19 апреля, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Ахмат» (домашний матч);

25 апреля, пятница, в 19:30 «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;

3 мая, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Рубин» (домашний матч);

ЦСКА — «Краснодар» (в связи с празднованием 9 мая точный график 28 тура находится в разработке, расписание сообщат дополнительно);

17 мая, суббота, в 14:00 «Оренбург» — «Краснодар»;

24 мая, суббота, в 16:30 «Краснодар» — «Динамо» Москва (домашний матч).

Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды было 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в День города — тогда столице Кубани исполнился 231 год.



Ближайшая игра ФК «Краснодар» пройдет именно с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Сейчас черно-зеленые вновь лидируют в таблице РПЛ, набрав 46 очков. На втором месте «Спартак», а на третьем — «Зенит». У обеих команд по 43 очка.