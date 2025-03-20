ФК «Краснодар» опубликовал расписание ближайших игр РПЛ
ФК «Краснодар» поделился расписанием игр РПЛ до конца сезона
20 марта пресс-слуба ФК «Краснодар» опубликовала расписание матчей до конца сезона — 2024/2025. Таким образом, стали известны даты и время оставшихся игр команды.
В Краснодаре построят стадион для пляжного футбола:
24-30 туры:
- 13 апреля, воскресенье, в 17:00 «Зенит» — «Краснодар»;
- 19 апреля, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Ахмат» (домашний матч);
- 25 апреля, пятница, в 19:30 «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;
- 3 мая, суббота, в 19:30 «Краснодар» — «Рубин» (домашний матч);
- ЦСКА — «Краснодар» (в связи с празднованием 9 мая точный график 28 тура находится в разработке, расписание сообщат дополнительно);
- 17 мая, суббота, в 14:00 «Оренбург» — «Краснодар»;
- 24 мая, суббота, в 16:30 «Краснодар» — «Динамо» Москва (домашний матч).
Напомним, что перед зимней паузой в турнирной таблице РПЛ лидировал ФК «Краснодар». У команды было 39 очков, столько же у «Зенита». Однако «быки» опередили петербургскую команду за счет победы в личной встрече в День города — тогда столице Кубани исполнился 231 год.
Ближайшая игра ФК «Краснодар» пройдет именно с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Сейчас черно-зеленые вновь лидируют в таблице РПЛ, набрав 46 очков. На втором месте «Спартак», а на третьем — «Зенит». У обеих команд по 43 очка.
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым.