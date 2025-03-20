В Краснодарский край пришла астрономическая весна. Что это значит?

В мире

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В России наступила астрономическая весна. Рассказываем о дне весеннего равноденствия

Московский планетарий сообщил, что 20 марта в 12:01 Солнце пересекло экватор в Северном полушарии Земли и наступила астрономическая весна, а в Южном — осень. Такое явление называется днем весеннего равноденствия.

Небесное светило находится в созвездии Рыбы. В день равноденствия оно восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Таким образом, продолжительность дня и ночи на всей планете одинаковая.

Март — месяц магнитных бурь:

Со дня весеннего равноденствия в Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. Также со дня весеннего равноденствия до сих пор отсчитывают дату православной Пасхи. Ее отмечают в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после наступления астрономической весны.

По некоторым данным, древние славяне в этот день встречали бога весеннего солнца и плодородия Ярило. Люди с помощью разнообразных ритуалов просили высшие силы о благополучии и урожае.

На Руси весеннее равноденствие отмечали как начало нового года — крестьяне приступали к посевным работам. Кроме того, женщины пекли печенье в форме жаворонков и готовили другие блюда. На площадях проводили народные гулянья с ярмарками, танцами, песнями и играми, а ближе к вечеру разжигали костры.

Ранее россияне уже встретили две весны — календарную и метеорологическую, которые в этом году пришли одновременно 1 марта.

  • © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru
    © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru
  • © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru
    © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru
  • © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru
    © Скриншот с сайта planetarium-moscow.ru

Как писали Юга.ру, жители Краснодара смогут наблюдать «двойную» Венеру.

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