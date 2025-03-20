Авито запустил благотворительную распродажу одежды бренда Marc O’Polo со скидками до 50%
До 13 апреля 170 вещей бренда Marc O'Polo на Авито можно купить со скидками до 50%
Бренд Marc O'Polo впервые вышел на Авито и запустил распродажу эксклюзивной капсулы из 170 вещей мужского и женского гардероба. До 13 апреля все товары марки можно купить со скидками до 50%.
На платформе можно найти образцы коллекции весна/лето 2025, которые только готовятся к продаже в новом сезоне, — льняные пиджаки, струящиеся платья, джемперы, верхняя одежда и многое другое.
Половину вырученных от акции средств направят в фонд «Второе дыхание». Его основная миссия — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования позволяют устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.
По данным «Российского экологического оператора», в России в среднем образуется 2,3 млн тонн текстильных отходов в год — примерно 5% от общего объема бытового мусора.
«Одна из ключевых ценностей Marc O'Polo — это забота об окружающей среде, поэтому большинство товаров бренда изготовлены из устойчивого сырья, а благодаря таким активностям как sample sale они не утилизируются, а снова возвращаются в экономику. Вещи, вошедшие в капсульную коллекцию на Авито выполнены преимущественно с использованием таких натуральных материалов, как хлопок и лён», — комментирует генеральный директор Marc O’Polo в России Марианна Румянцева.
«Галочка, беру?»:
«Важное преимущество Авито — это уникальный ассортимент, который трудно найти на других площадках. Здесь ищут архивные коллекции поклонники винтажа и других ценных товаров. Кроме того, на площадке ежедневно вторую жизнь получают порядка 100 тысяч вещей среди одежды, обуви и аксессуаров. Благодаря многомиллионной аудитории Авито поддерживает тренд на осознанное потребление, который растет и укрепляется с каждым годом. Например, в 2024 году доля продаж в ресейл-сегменте в категории женской одежды составила 62%. Сотрудничество с Marc O'Polo станет еще одним важным шагом в продвижении устойчивой моды и ответственного потребления», — рассказал руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров.
Как писали Юга.ру, Авито тестирует доставку оригинальных товаров из-за рубежа. На платформе появятся 200 тысяч позиций из Китая: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое.