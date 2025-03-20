Авито запустил благотворительную распродажу одежды бренда Marc O’Polo со скидками до 50%

До 13 апреля 170 вещей бренда Marc O'Polo на Авито можно купить со скидками до 50%

Бренд Marc O'Polo впервые вышел на Авито и запустил распродажу эксклюзивной капсулы из 170 вещей мужского и женского гардероба. До 13 апреля все товары марки можно купить со скидками до 50%.

На платформе можно найти образцы коллекции весна/лето 2025, которые только готовятся к продаже в новом сезоне, — льняные пиджаки, струящиеся платья, джемперы, верхняя одежда и многое другое.

Половину вырученных от акции средств направят в фонд «Второе дыхание». Его основная миссия — осознанное потребление как образ жизни. Пожертвования позволяют устанавливать новые контейнеры, сортировать, выдавать и перерабатывать сотни тонн одежды.