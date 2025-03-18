Жители Краснодара смогут наблюдать «двойную» Венеру
Краснодарцы 23 марта могут наблюдать «двойную» Венеру
Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что жители кубанской столицы с 18 марта могут наблюдать необычное астрономическое явление — двойную видимость Венеры. Планета появится в небе как на рассвете, так и на закате.
Такое явление происходит всего раз в восемь лет. Из-за наклона орбиты Венеры и ее близости к Земле планета оказывается севернее Солнца и проходит над ним. В результате жители Северного полушария могут в один день наблюдать и «утреннюю», и «вечернюю звезду».
Март будет месяцем магнитных бурь:
«23 марта в момент соединения Венера на небесной сфере окажется на 8° севернее эклиптики. При этом угловой диск планеты будет максимальным — 1′, а фаза минимальная — чуть больше 0. Не пропустите», — рассказали в клубе.
В Краснодаре наблюдению «двойной» Венеры может помешать облачная погода.
Как писали Юга.ру, 8 марта жители Краснодара смогли наблюдать Меркурий.