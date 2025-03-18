Жители Краснодара смогут наблюдать «двойную» Венеру

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Телескоп © Фото freepik, сайт freepik.com
    Телескоп © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы 23 марта могут наблюдать «двойную» Венеру

Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что жители кубанской столицы с 18 марта могут наблюдать необычное астрономическое явление — двойную видимость Венеры. Планета появится в небе как на рассвете, так и на закате.

Такое явление происходит всего раз в восемь лет. Из-за наклона орбиты Венеры и ее близости к Земле планета оказывается севернее Солнца и проходит над ним. В результате жители Северного полушария могут в один день наблюдать и «утреннюю», и «вечернюю звезду».

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«23 марта в момент соединения Венера на небесной сфере окажется на 8° севернее эклиптики. При этом угловой диск планеты будет максимальным — 1′, а фаза минимальная — чуть больше 0. Не пропустите», — рассказали в клубе.

В Краснодаре наблюдению «двойной» Венеры может помешать облачная погода. 

Как писали Юга.ру, 8 марта жители Краснодара смогли наблюдать Меркурий.

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