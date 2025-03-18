Жители Краснодара смогут наблюдать «двойную» Венеру

Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что жители кубанской столицы с 18 марта могут наблюдать необычное астрономическое явление — двойную видимость Венеры. Планета появится в небе как на рассвете, так и на закате.

Такое явление происходит всего раз в восемь лет. Из-за наклона орбиты Венеры и ее близости к Земле планета оказывается севернее Солнца и проходит над ним. В результате жители Северного полушария могут в один день наблюдать и «утреннюю», и «вечернюю звезду».