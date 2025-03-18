Сапсаны Уралсиба вернулись на крышу банка в Уфе

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Сапсаны Уралсиба вернулись к месту гнездования на крыше здания банка в Уфе

Камера, установленная над гнездовой площадкой, зафиксировала появление сапсанов 14 марта в 16:18. Как показывают наблюдения орнитологов, прилет соколов после зимовки — примета наступления весны и тепла. 

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет. С 2019 года банк, совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и группой проекта «Атлас птиц Уфы», ведет ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов. Обычно она начинается в период насиживания кладки, когда самка будет находиться на выступе крыши, а самец — заниматься охотой и добычей пищи для матери будущего потомства. Кладка яиц происходит после 19-21 дней «брачных танцев». У пары обычно от двух до четырех яиц. Самка откладывает их каждые 48 часов. Период насиживания длится до 35 дней. 

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К возвращению соколиного семейства площадку очищают от остатков добычи и следов гнездования птиц прошлого сезона, обновляют слой насыпи на выступе крыши, проверяют дренаж. Специалисты Уралсиба ежегодно обеспечивают организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, контроль и передачу данных ученым, доступ орнитологам для фотофиксации птенцов и их последующего кольцевания. Молодым соколам помогают и в период их первых тренировочных полетов.

О том, что происходит на крыше банка, и почему птицам так приглянулось это место, рассказано в фильме орнитолога Галии Гайсиной и группы ученых. Его можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, в мае 2024 года жители Сочи и сотрудники РГО спасли хищную птицу кобчика.

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