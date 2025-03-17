Над Новороссийском нависли необычные облака мамматусы. Почему они опасны?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Абрау-Дюрсо в фотографии»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Абрау-Дюрсо в фотографии»

Жители Новороссийска делятся в соцсетях снимками необычного природного явления

17 марта жители Новороссийска и Абрау-Дюрсо наблюдают облака мамматусы. Название мамматус происходит от латинского слова mamma, что означает «вымя» или «грудь».

Их основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Оттенок, как правило, серо-голубой, но из-за солнечного света могут казаться золотистыми, красными или розовыми. «Вымеобразные» облака встречаются, как правило, после сильных гроз или во время штормов.

Читайте также:

Они возникают, когда теплый влажный воздух поднимается, остывает и конденсируется в капли воды. Эти капли растут и формируют облака. Из них выпадают ледяные кристаллы, забирают с собой более холодный воздух и охлаждают его прямо под облаком. В тех местах, где потоки осадков и холодного воздуха наиболее интенсивные, формируются висящие шарики. 

Ученый Михаил Лучкин сообщил, что мамматусы опасны тем, что всегда связаны с образованием грозы и штормовых ветров. Эпицентр грозы не всегда может находиться непосредственно в этих облаках.

Как писали Юга.ру, несколько населенных пунктов Кубани, Адыгеи и Ставрополья побили рекорд мартовской жары.

Абрау-Дюрсо Город Новороссийск

Новости

Фестиваль восточных магнолий. В дендропарке Сочи начался сезон цветения
Над Новороссийском нависли необычные облака мамматусы. Почему они опасны?
Между Сочи и Севастополем запустили новый автобус. Узнали расписание
В Ставропольском крае не будет салюта на 9 мая. Большинство жителей проголосовали против
В центре Сочи откроют бювет с бесплатной минеральной водой
Жители Туапсе жалуются на дым от горящей нефтебазы. Власти рекомендовали носить защитные маски

Лента новостей

В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды
Сегодня, 09:34
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с теплой, но облачной погоды
Стройка без остановки
14 марта, 15:35
Стройка без остановки
В чем Краснодарский край обгоняет Россию и какие тренды ждут рынок в 2025 году
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
14 марта, 13:27
В Краснодаре не достроят «замок» на Затоне
Ранее мэрия выкупила его за 130 млн рублей и хотела открыть там детский центр

Реклама на сайте