Над Новороссийском нависли необычные облака мамматусы. Почему они опасны?
Жители Новороссийска делятся в соцсетях снимками необычного природного явления
17 марта жители Новороссийска и Абрау-Дюрсо наблюдают облака мамматусы. Название мамматус происходит от латинского слова mamma, что означает «вымя» или «грудь».
Их основание имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Оттенок, как правило, серо-голубой, но из-за солнечного света могут казаться золотистыми, красными или розовыми. «Вымеобразные» облака встречаются, как правило, после сильных гроз или во время штормов.
Они возникают, когда теплый влажный воздух поднимается, остывает и конденсируется в капли воды. Эти капли растут и формируют облака. Из них выпадают ледяные кристаллы, забирают с собой более холодный воздух и охлаждают его прямо под облаком. В тех местах, где потоки осадков и холодного воздуха наиболее интенсивные, формируются висящие шарики.
Ученый Михаил Лучкин сообщил, что мамматусы опасны тем, что всегда связаны с образованием грозы и штормовых ветров. Эпицентр грозы не всегда может находиться непосредственно в этих облаках.
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