В небе под Краснодаром жители заметили странные круги. Что это такое?

Краснодарский край

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  • Краснодар, 7 марта © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Краснодар, 7 марта © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Жители и эксперты предположили, из-за чего в небе над Кубанью образовались небесные кольца

11 марта в небе над Краснодаром заметили «загадочный» круг. Первые кадры этих колец появились в соцсетях еще 7 марта.

Жители отреагировали на явление в комментариях. Кто-то назвал это знаком, порталом и недоделанной восьмеркой. Другие посчитали, что это след от самолета. Среди самых загадочных версий — в город прилетели инопланетяне или Дональд Трамп. 

В небе над Кубанью заметили световые столбы:

«Не знаю насчет самолета, тогда был бы вход или выход из этого круга, а так нет ничего. И я здесь гуляю уже полчаса, и не было никаких пролетающих самолетов. Вот такая красота какая-то», — рассказала жительница станицы Елизаветинской Юга.ру.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как оказалось, кольца в небе заметили не только в Краснодаре, но и в Анапе, Новороссийске, Кропоткине, Славянске-на-Кубани, Темрюке и других городах региона. Очевидцы отметили, что форма и размер круга были те же, несмотря на расстояния между населенными пунктами.

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков предположил, что это может быть гало — оптическое явление, возникающее вокруг Солнца или Луны. Также метеоролог Анна Ткачева посчитала, что это «лентикулярные облака, напоминающие летающие тарелки и формирующиеся в горной местности».

В 2023 году заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов объяснял «Комсомольской правде», что это круги от самолетов. Такой яркий след образовывается из-за прохладной температуры воздуха:

«Следы появляются из-за сильно разогретых газов на прохладном воздухе. Ну а чего разворачивался самолет, кто его знает», — рассказал астроном.

Как писали Юга.ру, март будет месяцем магнитных бурь. Узнать, в какие дни Землю накроет сильный «шторм», можно здесь.

Краснодар Наука Экология

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