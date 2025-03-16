ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым

15 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило , что футбольный клуб «Краснодар» не планирует продлевать контракт с Федором Смоловым. Соглашение с нападающим истекает летом 2025 года. «Быки» рассчитывают на своего воспитанника Александра Кокшарова, который летом вернется в команду из аренды в «Пари НН», — передает СМИ.

Смолов перешел в ФК «Краснодар» прошлым летом на правах свободного агента. В ноябре 2024 года в интервью «Матч ТВ» футболист рассказал, что надеется на продление контракта с «быками». Тогда он заявлял, что продолжение сотрудничества «будет зависеть от его формы».

В этом сезоне Смолов забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.