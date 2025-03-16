ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Соглашение краснодарского клуба с игроком истекает летом этого года

15 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что футбольный клуб «Краснодар» не планирует продлевать контракт с Федором Смоловым. Соглашение с нападающим истекает летом 2025 года.

«Быки» рассчитывают на своего воспитанника Александра Кокшарова, который летом вернется в команду из аренды в «Пари НН», — передает СМИ.

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Смолов перешел в ФК «Краснодар» прошлым летом на правах свободного агента. В ноябре 2024 года в интервью «Матч ТВ» футболист рассказал, что надеется на продление контракта с «быками». Тогда он заявлял, что продолжение сотрудничества «будет зависеть от его формы».

В этом сезоне Смолов забил четыре гола и отдал три голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Как писали Юга.ру, база ФК «Краснодар» выиграла престижную архитектурную премию.

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ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым
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