На Восточном обходе Краснодара ночью 18 марта перекроют дорогу

В ночь с 17 на 18 марта на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Победитель ограничат движение транспорта

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что ночью 18 марта на участке 1327–1328-й км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Победитель временно ограничат движение транспорта. Там будут устанавливать пролетное строение надземного пешеходного перехода.



Дорогу перекроют примерно на 30 минут в промежутке с 00:00 до 4:30.

Отметим, что в 2025 году компания планирует завершить строительство четырех надземных пешеходных переходов в поселке Псекупс, на Восточном обходе Краснодара и в Горячем Ключе.



Тогда на участке трассы М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа протяженностью около 270 километров не останется ни одного наземного пешеходного перехода.