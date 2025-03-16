На Восточном обходе Краснодара ночью 18 марта перекроют дорогу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь с 17 на 18 марта на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Победитель ограничат движение транспорта

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что ночью 18 марта на участке 1327–1328-й км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Победитель временно ограничат движение транспорта. Там будут устанавливать пролетное строение надземного пешеходного перехода.

Дорогу перекроют примерно на 30 минут в промежутке с 00:00 до 4:30.

Место работ

Место работ

Отметим, что в 2025 году компания планирует завершить строительство четырех надземных пешеходных переходов в поселке Псекупс, на Восточном обходе Краснодара и в Горячем Ключе.

Тогда на участке трассы М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа протяженностью около 270 километров не останется ни одного наземного пешеходного перехода.

Напомним, что в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе Дмитриевской Дамбы до 20 марта ограничили движение транспорта.

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