В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» снесут наземные переходы
На М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа ликвидируют наземные пешеходные переходы
20 ноября пресс-служба «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа (отрезок в 247 километров) началась ликвидация наземных пешеходных переходов. При этом компания приступила к строительству двух надземных переходов в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон».
Они появятся к началу следующего курортного сезона в поселке Псекупс, на Восточном обходе Краснодара и в районе поселка Победитель. Это решение приняли с учетом большого количества людей, проживающих в близлежащих районах.
В Псекупсе (км 1360-1361) завершают работы по устройству опор пешеходного перехода. Рабочие монтируют балки лестничных сходов и собирают металлическое пролетное строение.
На Восточном обходе (км 1327) продолжаются подготовительные работы, включая вынос инженерных коммуникаций и подготовку площадок.
После ввода в эксплуатацию этих двух объектов на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа не останется ни одного наземного перехода.