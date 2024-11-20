В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» снесут наземные переходы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/6483
    © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/6483

На М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа ликвидируют наземные пешеходные переходы

20 ноября пресс-служба «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа (отрезок в 247 километров) началась ликвидация наземных пешеходных переходов. При этом компания приступила к строительству двух надземных переходов в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон».

Они появятся к началу следующего курортного сезона в поселке Псекупс, на Восточном обходе Краснодара и в районе поселка Победитель. Это решение приняли с учетом большого количества людей, проживающих в близлежащих районах.

Читайте также:

В Псекупсе (км 1360-1361) завершают работы по устройству опор пешеходного перехода. Рабочие монтируют балки лестничных сходов и собирают металлическое пролетное строение.

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

На Восточном обходе (км 1327) продолжаются подготовительные работы, включая вынос инженерных коммуникаций и подготовку площадок.

После ввода в эксплуатацию этих двух объектов на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа не останется ни одного наземного перехода.

Напомним, что на картах появилась новая трасса от Краснодара до Крымского моста. Дорогу обещают открыть до конца 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месяц перекрыли улицу Карасунскую. На этот раз для пешеходов.

Благоустройство Горячий Ключ Дороги Ремонт дорог Строительство Транспорт

Новости

Краснодарцев приглашают на мастер-класс по вырезанию экслибриса
В Краснодаре открылась бесплатная выставка «Осколки прошлого». Можно увидеть больше 60 мозаичных панно
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» снесут наземные переходы
Краснодарская «Гвардия» сыграет с олимпийскими и мировыми чемпионами по хоккею
В Краснодарском крае ожидается потепление до +22 °С
Власти Сочи собираются разгрузить город с помощью канатной дороги

Лента новостей

Штурм парламента и отставка президента
Сегодня, 10:00
Штурм парламента и отставка президента
Как экспансия российского капитала привела к политическому кризису в Абхазии
Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Вчера, 08:59 Реклама
Что и как продавать на маркетплейсах в 2024–2025 годах
Репортаж с бизнес-завтрака Альфа-Банка в Краснодаре
Как строят Краснодар
Вчера, 14:14 Реклама
Как строят Краснодар
Преподаватели КубГТУ посетили микрорайон «Образцово» и узнали о новых технологиях

Реклама на сайте