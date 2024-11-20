В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» снесут наземные переходы

20 ноября пресс-служба «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» от станицы Кущевской до Горячего Ключа (отрезок в 247 километров) началась ликвидация наземных пешеходных переходов. При этом компания приступила к строительству двух надземных переходов в Краснодарском крае и Адыгее на трассе М-4 «Дон».

Они появятся к началу следующего курортного сезона в поселке Псекупс, на Восточном обходе Краснодара и в районе поселка Победитель. Это решение приняли с учетом большого количества людей, проживающих в близлежащих районах.