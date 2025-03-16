В Музыкальном микрорайоне Краснодара началось благоустройство Шаляпинского бульвара

Краснодарский край

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  • © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара krd.ru/novosti
    © Фото Станислава Телеховца с сайта мэрии Краснодара krd.ru/novosti

Мэрия Краснодара рассказала о старте благоустройства Шаляпинского бульвара на улице Агрохимической

15 марта пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на улице Агрохимической в Музыкальном микрорайоне началось благоустройство Шаляпинского бульвара. Власти обещают привести в порядок территорию площадью 3240 кв. метров. Протяженность бульвара составит около 200 метров.

Подрядчик пообещал завершить основные работы весной, а осенью — сделать озеленение, чтобы деревья прижились. На бульваре сохранят все зеленые насаждения, а также посадят еще 11 деревьев и более 1100 кустарников, оборудуют автополив.

«Расселять и разуплотнять»:

Сейчас специалисты устанавливают бордюры. После смонтируют освещение, обустроят газон и парковки.

На территории Шаляпинского бульвара планируют создать зоны отдыха, установить по 19 скамеек и урн, освещение, видеонаблюдение. Также отремонтируют детскую игровую и спортивную площадки.

Ранее в администрации сообщали, что элементы коммунальной инфраструктуры отгородят от зеленой зоны. Одна из газовых труб не функционирует, поэтому ее демонтируют, а действующую уберут под землю.

Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре прошло голосование за благоустройство общественных территорий. Жители должны были выбрать один из девяти объектов. Победили три зеленые зоны — бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе, сквер имени Чепеги в Юбилейном и вторая очередь сквера Пограничников в районе Гидростроителей.

Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина. Реконструкцию оценили в 1 млрд рублей.

Благоустройство Город Музыкальный микрорайон Парки

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