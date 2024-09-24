Бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе Краснодара благоустроят в 2025 году
Власти Краснодара обустроят одну из зеленых зон в Музыкальном районе
23 сентября администрация Краснодара сообщила, что в 2025 году в Музыкальном районе благоустроят бульвар Шаляпинский.
Судя по картам, зеленая зона находится на улице Агрохимической между Чайковского и Алмазной. Власти обещают привести в порядок террриторию площадью 1 953 кв.м.
На бульваре установят 19 лавочек, возле каждой высадят платаны и хвойные деревья. Проект предусматривает тротуары, освещение, видеонаблюдение и автополив растений. Детскую площадку оставят на прежнем месте, но отремонтируют.
«Расселять и разуплотнять»:
Элементы коммунальной инфраструктуры отгородят от зеленой зоны. Одна из газовых труб не функционирует, поэтому ее демонтируют, а действующую уберут под землю.
Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре прошло голосование за благоустройство общественных территорий. Жители должны были выбрать один из девяти объектов. Победили три зеленые зоны — бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе, сквер им. Чепеги в Юбилейном и вторая очередь сквера Пограничников в районе Гидростроителей.
Как писали Юга.ру, в Московском микрорайоне Краснодара художники создадут муралы на фасадах многоэтажек. Оценить граффити можно будет после 28 сентября.