Бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе Краснодара благоустроят в 2025 году

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps/35/krasnodar
    © Скриншот панорамы «Яндекс.Карты» yandex.ru/maps/35/krasnodar

Власти Краснодара обустроят одну из зеленых зон в Музыкальном районе

23 сентября администрация Краснодара сообщила, что в 2025 году в Музыкальном районе благоустроят бульвар Шаляпинский. 

Судя по картам, зеленая зона находится на улице Агрохимической между Чайковского и Алмазной. Власти обещают привести в порядок террриторию площадью 1 953 кв.м.

На бульваре установят 19 лавочек, возле каждой высадят платаны и хвойные деревья. Проект предусматривает тротуары, освещение, видеонаблюдение и автополив растений. Детскую площадку оставят на прежнем месте, но отремонтируют.

«Расселять и разуплотнять»:

Элементы коммунальной инфраструктуры отгородят от зеленой зоны. Одна из газовых труб не функционирует, поэтому ее демонтируют, а действующую уберут под землю.

Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре прошло голосование за благоустройство общественных территорий. Жители должны были выбрать один из девяти объектов. Победили три зеленые зоны — бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе, сквер им. Чепеги в Юбилейном и вторая очередь сквера Пограничников в районе Гидростроителей.

Как писали Юга.ру, в Московском микрорайоне Краснодара художники создадут муралы на фасадах многоэтажек. Оценить граффити можно будет после 28 сентября.

Благоустройство Краснодар Музыкальный микрорайон Парки

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