Бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе Краснодара благоустроят в 2025 году

Власти Краснодара обустроят одну из зеленых зон в Музыкальном районе

23 сентября администрация Краснодара сообщила, что в 2025 году в Музыкальном районе благоустроят бульвар Шаляпинский. Судя по картам, зеленая зона находится на улице Агрохимической между Чайковского и Алмазной. Власти обещают привести в порядок террриторию площадью 1 953 кв.м. На бульваре установят 19 лавочек, возле каждой высадят платаны и хвойные деревья. Проект предусматривает тротуары, освещение, видеонаблюдение и автополив растений. Детскую площадку оставят на прежнем месте, но отремонтируют.

Элементы коммунальной инфраструктуры отгородят от зеленой зоны. Одна из газовых труб не функционирует, поэтому ее демонтируют, а действующую уберут под землю.

Напомним, в марте 2024 года в Краснодаре прошло голосование за благоустройство общественных территорий. Жители должны были выбрать один из девяти объектов. Победили три зеленые зоны — бульвар Шаляпинский в Музыкальном районе, сквер им. Чепеги в Юбилейном и вторая очередь сквера Пограничников в районе Гидростроителей.