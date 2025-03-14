Сына вице-губернатора Кубани Власова подозревают в мошенничестве с трудоустройством

Он числился в почетном карауле Кубанского казачьего войска, однако на работу не ходил

По версии следствия, Александр Власов официально работал в краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС». При этом с сентября 2021 года по конец декабря 2023 года фиктивно числился в Кубанском казачьем войске в штате почетного караула. Обязанности Власов не исполнял, однако получал зарплату. За указанный период он заработал 87 тыс. 401 рубль.

14 марта портал 93.ru сообщил , что на сына вице-губернатора Кубани Александра Власова возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами.

«Даже в Австралии мы своих не бросаем»:

Следователи усмотрели в его действиях «преступный умысел, направленный на получение денег путем обмана». Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) 17 июня 2024 года.

В рапорте говорится, что его отец Александр Власов оказывал преступной деятельности сына покровительство, давал определенные указания подчиненным и уволил несогласных командиров.

Александр Власов-старший 30 сентября 2020 года стал заместителем губернатора Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта. 12 декабря 2020 года его избрали на пост атамана. 1 мая 2021 года Путин утвердил Власова в должности атамана Кубанского казачьего общества. Имеет чин казачий генерал.

Как писали Юга.ру, казаки будут поступать в российские вузы на приоритетной основе.